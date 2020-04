Türkiye’de günlük aktif oyuncu sayısı yüzde 40 arttı

Evde izolasyonun önemli olduğu bu dönemde, oyun oynama oranlarında büyük bir artış oldu. Evde kalma süresi uzadıkça bu durumdan en az etkilenecek sektörlerin başında oyun sektörü geliyor.



Platform bağımsız, her yaştan oyuncu oyun oynuyor



Sosyal izolasyon nedeniyle evde kalan oyuncular mobil, PC ya da konsol fark etmeksizin her platformda oyun oynamaya devam ediyor. Bununla birlikte oyun severlerin oyunlar için yaptığı harcamalarda artış gösteriyor. Pek çok oyun firmasının oyun severlere özel indirimler ve kampanyalar uyguladığını belirten Gaming in Turkey Oyun ve Espor Ajansı Kurucusu Ozan Aydemir, “Dünya genelinde hem akıllı telefon hem de bilgisayar kullanımında yüzdesel olarak büyük bir artış mevcut. Statista’nın raporlarına bakıldığında, satışların dijital oyunlarda yüzde 52, konsol satışlarında ise yüzde 155 oranında bir yükseliş olduğunu görüyoruz. Toplam oyun satışlarında ise yüzde 63’lük bir ivme söz konusu. Türkiye’ye baktığımız zaman sosyal izolasyon nedeniyle evde vakit geçirmenin fazla olduğu bu dönemde günlük aktif oyuncu sayısında yüzde 40’lara varan bir artış mevcut. Bu durum, oyunlara daha fazla para harcanmasına neden oluyor. Tüm dünyada da aynı trend var. Bu hem günlük aktif oyuncu sayıları hem de oyunlara harcanan para miktarında ivme kazanmış durumda” diye konuştu.



Online oyun turnuvaları daha çok önem kazandı



Online turnuvaların daha fazla olduğunu belirten Ozan Aydemir, “Şu anda gençlerimiz hali hazırda evde olduğu için, birçok oyun firması tüm dünyada farklı online oyun içi etkinlikler, kampanyalar ve turnuvalar yapıyor. Türkiye’de de bu geçerli. Hatta oyun sektöründen bağımsız non-endemic markalarımız da evlerinde olan çalışanlarını mutlu etmek için şirket içi online turnuvalar düzenliyor. PUBG Mobile, Brawl Stars, Call Of Duty Mobile, Kafa Topu 2, Mobile Legends, CS: GO, DOTA 2, Zula, COD Warzone, LOL, Mount & Blade Bannerlord, kelime ve puzzle oyunları, Steam ve Epic Store’daki offline oyunlar en trend oyun, oyun türü ve platformlar olarak göze çarpıyor. Oyuna genel bir kavram olarak bakarsak aileler, şu an evdeki gençlerle vakit geçirmek için kutu oyunlarına da yönelmiş durumda. Online dışında offline oyunlarda türetmeye çalışıyoruz” dedi.