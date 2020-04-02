Türkiye’de ebeveynler internetteki zararlı içeriklerden endişe duyuyor

İnternetteki her şey gençlere uygun değil ve zararlı içeriklerin miktarı her geçen gün artıyor. Türkiye’de ebeveynlerin %24’ü uygunsuz içeriklerle karşılaşma riskini en aza indirmek için çocuklarının internette geçirdikleri süreyi kontrol etmeye çalışıyor. Türkiye’de anne babaların yaklaşık yarısı (%52) çocuklarının internette gezdiği siteleri kontrol ve takip etme ihtiyacı hissediyor.

Çocuklar bu tür içeriklere yanlışlıkla da erişebiliyor. Ebeveyn kontrolü yazılımları burada devreye girerek zararlı içeriklerle karşılaşma riskini en aza indiriyor.

Ancak her çözüm farklı çalıştığından ebeveynlerin kendilerine en uygun olanı seçmeleri çok kolay olmuyor. AV-Comparatives, internet kullanıcısı çocukları koruyan en iyi aracı bulmak için her yıl çeşitli yazılım markalarının ebeveyn kontrolü çözümlerine sertifika testleri uyguluyor. İncelenen ürünün sertifika alabilmesi için porno içerikli sitelerin en az %98’ini engellemesi, çocuklara uygun olan sitelerde sadece birkaç kez yanlış alarm vermesi ve inceleme sırasında ciddi çözümsüz hatasının (veya tasarım açığının) olmaması gerekiyor.

Ebeveynler için doğru uygulamayı seçmek kolay değil. Ayrıca çocuklara böyle bir yazılımın neden gerekli olduğunu açıklamak da zor. Kaspersky böyle bir durumda şu adımların atılmasını öneriyor:

Kurmaya karar verdiğiniz ebeveyn kontrolü yazılımının güvenilir bir şirket tarafından geliştirilmiş olmasına özen gösterin. Böylece çocuğunuzun internette güvende olacağına güvenebilirsiniz.



Ebeveyn kontrolü yazılımının uzaktan ayar yapma özelliği olup olmadığına bakın. Bu sayede ayarları kendi tercihinize göre düzenleyebilirsiniz.



Uygulamada çocuğunuzun internetteki faaliyetlerini kontrol etmenizi sağlayan engelleme, uyarı ve veri toplama gibi özellikler bulunmasına özen gösterin. Bu yolla hem kendiniz hem de çocuğunuz için en doğru seçenekleri bulabilirsiniz.



Ebeveyn kontrolü yazılımının özelliklerine göz atın. Örneğin, çocuklarınızı yalnızca internette değil gerçek dünyada da korumanızı sağlayan özellikleri tercih etmeniz iyi olacaktır. Bunu çocuğun konumunu GPS üzerinden takip ederek, belirli bir zaman aralığında olması gerektiği yerleri (örn. okul, kurs vb.) belirleyerek yapabilirsiniz.



Cihazına bir ebeveyn kontrolü yazılımı yüklemeden önce çocuğunuza internetteki faaliyetleri hakkında bilgileri görebileceğinizi söyleyin. Çocuğunuzun cihazına bu yazılımı kurmak için ortak karar alın.



