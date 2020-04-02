MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriTürkiye’de ebeveynler internetteki zararlı içeriklerden endişe duyuyor
GeriTeknoloji Türkiye’de ebeveynler internetteki zararlı içeriklerden endişe duyuyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
Haber Giriş: 02.04.2020 - 11:19,Son Güncelleme:/

Türkiye’de ebeveynler internetteki zararlı içeriklerden endişe duyuyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Türkiye’de ebeveynler internetteki zararlı içeriklerden endişe duyuyor
Abone Olgoogle-news

Kaspersky Aile Raporu’na göre, Türkiye’de 7 ile 12 yaşları arasında çocuk sahibi olan ebeveynlerin dörtte birinden fazlası (%29), çocukların internette karşı karşıya kaldığı en önemli riskin zararlı (şiddet veya cinsel içerikli) içerikler olduğunu düşünüyor. İnternette her yerde rastlanabilen zararlı içerikler uygulama içi reklamlarda bile çıkabiliyor ve bu tür içerikleri üretenler uygulamalar üzerinden gelir elde edebiliyor.

İnternetteki her şey gençlere uygun değil ve zararlı içeriklerin miktarı her geçen gün artıyor. Türkiye’de ebeveynlerin %24’ü uygunsuz içeriklerle karşılaşma riskini en aza indirmek için çocuklarının internette geçirdikleri süreyi kontrol etmeye çalışıyor. Türkiye’de anne babaların yaklaşık yarısı (%52) çocuklarının internette gezdiği siteleri kontrol ve takip etme ihtiyacı hissediyor. 

Çocuklar bu tür içeriklere yanlışlıkla da erişebiliyor. Ebeveyn kontrolü yazılımları burada devreye girerek zararlı içeriklerle karşılaşma riskini en aza indiriyor. 

Ancak her çözüm farklı çalıştığından ebeveynlerin kendilerine en uygun olanı seçmeleri çok kolay olmuyor. AV-Comparatives, internet kullanıcısı çocukları koruyan en iyi aracı bulmak için her yıl çeşitli yazılım markalarının ebeveyn kontrolü çözümlerine sertifika testleri uyguluyor. İncelenen ürünün sertifika alabilmesi için porno içerikli sitelerin en az %98’ini engellemesi, çocuklara uygun olan sitelerde sadece birkaç kez yanlış alarm vermesi ve inceleme sırasında ciddi çözümsüz hatasının (veya tasarım açığının) olmaması gerekiyor. 

Ebeveynler için doğru uygulamayı seçmek kolay değil. Ayrıca çocuklara böyle bir yazılımın neden gerekli olduğunu açıklamak da zor. Kaspersky böyle bir durumda şu adımların atılmasını öneriyor:

Kurmaya karar verdiğiniz ebeveyn kontrolü yazılımının güvenilir bir şirket tarafından geliştirilmiş olmasına özen gösterin. Böylece çocuğunuzun internette güvende olacağına güvenebilirsiniz.

Ebeveyn kontrolü yazılımının uzaktan ayar yapma özelliği olup olmadığına bakın. Bu sayede ayarları kendi tercihinize göre düzenleyebilirsiniz.

Uygulamada çocuğunuzun internetteki faaliyetlerini kontrol etmenizi sağlayan engelleme, uyarı ve veri toplama gibi özellikler bulunmasına özen gösterin. Bu yolla hem kendiniz hem de çocuğunuz için en doğru seçenekleri bulabilirsiniz.

Ebeveyn kontrolü yazılımının özelliklerine göz atın. Örneğin, çocuklarınızı yalnızca internette değil gerçek dünyada da korumanızı sağlayan özellikleri tercih etmeniz iyi olacaktır. Bunu çocuğun konumunu GPS üzerinden takip ederek, belirli bir zaman aralığında olması gerektiği yerleri (örn. okul, kurs vb.) belirleyerek yapabilirsiniz.

Cihazına bir ebeveyn kontrolü yazılımı yüklemeden önce çocuğunuza internetteki faaliyetleri hakkında bilgileri görebileceğinizi söyleyin. Çocuğunuzun cihazına bu yazılımı kurmak için ortak karar alın.

Evden çalışanların hayatını kolaylaştıran uygulama: Microsoft TeamsSkype entegrasyonuyla günümüzün dijital iş platformları arasında öne çıkan Microsoft Teams, koronavirüs salgını nedeniyle dünya genelinde günden güne kullanıcı kitlesini hızla artıran bir iş uygulaması. Ekiplerin her yerden kesintisiz, verimli ve güvenli çalışmasını hedefleyen Microsoft, özellikle teknoloji desteğinden yoksun olan çalışanlara ve sağlık sektörü uzmanlarına daha fazla yardımcı olmak için, Teams’e 3. yılında yeni özellikler de ekledi. Bu kapsamda Microsoft Türkiye Kurumsal İş, Üretkenlik ve Güvenlik Uygulamaları Satış Direktörü Ozan Öncel ile Teams’i konuştuk. (Sponsorlu içerik)
daha fazla video için
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle