Türkiye'de binlerce sahte HP ürünü ele geçirildi

Aralık 2019'da Türk yetkililer, İstanbul'da bazı satış noktalarına baskınlar düzenledi. Bu baskınların sonucunda sahte ürün üretiminde kullanılan birçok bileşenin yer aldığı 14.500 adet sahte ürüne el koyuldu.



HP Türkiye Genel Müdürü Emre Alaman, konuyla ilgili şunları söyledi: ”HP olarak müşterilerimizi dolandırıcılığa karşı koruma faaliyetlerimize hız kesmeden devam ediyoruz. Binlerce sahte ürünün ele geçirildiği bu baskın, Sahtecilikle Mücadele ekiplerinin sahte ürünleri pazardan kaldırma konusunda ne kadar etkili olduğunu gösteriyor.”



Orijinal HP ürünleri, HP'nin yatırım ve test alanlarındaki uzun geçmişini temel alan kalite ve güvenilirlik standartlarını karşılayacak şekilde tasarlanıyor. Orijinal HP Toner ve Kartuşları, sahtelerinin aksine üstün performans sunuyor.



Son 5 yılda EMEA bölgesinde yaklaşık 12 milyon adet sahte ürün ve bileşen, HP'nin desteklediği yerel yetkililer tarafından ele geçirildi. HP aynı zamanda iş ortaklarına ve müşterilerine yapılan şüpheli teslimatlara yönelik 4.500'den fazla denetim gerçekleştirdi.



HP, Sahtecilikle Mücadele Programı (Anti Counterfeiting and Fraud – ACF) kapsamında müşterilerine ve iş ortaklarına sahte baskı ürünlerine karşı dikkatli olmaları için aktif bir şekilde eğitimler veriyor. Ayrıca, sahte HP baskı bileşenlerini üreten yasadışı işlemleri tespit etmek ve sonlandırmak için yerel ve küresel kolluk kuvvetleriyle birlikte çalışıyor.