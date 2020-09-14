Türkiye’de az sayıda kullanıcı her hesap için farklı parola kullanıyor

Her hizmet için tek bir güçlü ve güvenli şifre kullanabilseydik her şey çok daha kolay olurdu, fakat bu son derece tehlikeli. Yalnızca bir hizmetin veri tabanı sızdırılırsa, büyük olasılıkla yalnızca bir hesabı değil, hepsini birden kaybedebilirsiniz.

Kaspersky’nin raporuna göre, Türkiye’deki kullanıcıların yarısı birkaç hesap için farklı parolalar kullandıklarını iddia ediyor, ancak bunların yalnızca %10’u benzersiz parolalar oluşturmak için parola oluşturucuları veya özel yazılımları kullanıyor.

Tüm bu kaynakları güvenle kullanmak isterseniz, her bir site için ayrı ayrı parola kullanmanız ve hepsini hatırlamanız gerekir. Kullanıcılar yalnızca güvenilir kombinasyonları seçmeli, bunları düzenli olarak değiştirmeli ve aynı parolayı tekrar kullanmaktan kaçınmalı. Tüm parolaları hatırlamak zor olduğu için kullanıcılar ezberlemesi zor olan bu tip verileri genellikle bir kağıda ya da bilgisayarlarındaki bir text dosyasına yazarlar. Bu da güvenli bir yol değildir çünkü parolalarınız kaybolabilir ya da çalınabilir.

Uzmanlar, kişisel verilerinin güvenliğini sağlamaları için kullanıcılara şunları öneriyor: