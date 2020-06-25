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Haber Giriş: 25.06.2020 - 11:40,Son Güncelleme:

Türkiye’de 27 girişime toplamda 19,8 milyon dolarlık yatırım

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Türkiye’de 27 girişime toplamda 19,8 milyon dolarlık yatırım
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Startups.watch tarafından hazırlanan yılın ilk çeyreği raporuna göre, Türkiye’de 27 girişime toplamda 19,8 milyon dolarlık yatırım yapıldı. Raporda 2020’nin ilk çeyreğinde gerçekleşen startup yatırımlarında SaaS (hizmet olarak yazılım), fintech, proptech (gayrimenkul teknolojileri), yapay zekâ ve deeptech (derin teknoloji) sektörlerindeki yatırımların öne çıktığı görülüyor.

Startups.watch verilerine göre, 2020’nin ilk çeyreğinde yatırım yapılan 27 şirketin ilk 10’u tüm yatırımların yüzde 91’inin sahibi oldu. Yapılan yatırımların yüzde 78’i 1 milyon doların altında olurken, yüzde 4’ü 5-10 milyon dolar aralığında gerçekleşti. Raporda yatırım alan girişimlerin faaliyet gösterdikleri alanlarda SaaS firmalarının 7 girişimle öne çıktığı görülüyor. Yapay zekâ odaklı girişimler 5 girişimle ikinci sırada, retailtech ve pazar yeri girişimleri ise 4’er girişimle üçüncü sırada yer alıyor.

Startups.Watch verilerine göre 2016 yılından sonra Türkiye’de kapanan startupların sayısında hızlı bir düşüş olduğu gözlemleniyor. Veriler, son 4 yılda daha az startup’ın kapandığını, daha fazla startup’ın çalışmalarına devam ettiğine işaret ediyor.

Türkiye’deki girişimcilik ekosisteminin artık daha fazla profesyonel destek görmeye başlaması ve yatırım potansiyelinin artması, startupların ayakta kalmasını destekleyen unsurların başlıca öğeleri olarak değerlendiren IFASTURK Mali Müşavirlik ve Denetim Kurucusu Mesut Şenel, girişimcilik ekosisteminin geleceği hakkında şunları söyledi: “Ülkemizde geçtiğimiz yıl girişimcilik ekosistemi 103 milyon dolar yatırım aldı. Bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle yaşanan küresel ekonomik bir daralma mevcut. Yine de çekilen yatırıma ve girişimlere bakıldığında önümüzdeki yıl sergilenecek performans için umutlu olduğumu söyleyebilirim.”

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