MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriTürkiye, yazılım geliştirici sayısında Avrupa’da 12’nci sırada
GeriTeknoloji Türkiye, yazılım geliştirici sayısında Avrupa’da 12’nci sırada
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
DHA
Haber Giriş: 28.04.2020 - 06:57,Son Güncelleme:

Türkiye, yazılım geliştirici sayısında Avrupa’da 12’nci sırada

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Türkiye, yazılım geliştirici sayısında Avrupa’da 12’nci sırada
Abone Olgoogle-news

Avrupa ülkelerindeki yazılım geliştirici sayıları açıklanırken, Türkiye’de 140 bin yazılım geliştiricisi olduğu görüldü. 837 bin ile listenin birinci sırasına yerleşen ülke ise Almanya olarak kayıtlara geçti.

Ajans Pressin, stackoverflow.com verilerinden elde ettiği bilgilere göre, Avrupa ülkelerindeki yazılım geliştirici sayıları açıklandı. Türkiyede 140 bin yazılım geliştirici olduğu görülürken, birinci sıraya 837 bin ile Almanya'nın yerleştiği kaydedildi. Almanya'ya en yakın ülke ise 814 bin ile İngiltere olurken, üçüncü ülke 467 bin yazılım geliştiriciyle Fransa olarak kayıtlara geçti.

İlk üçü takip eden ve en çok yazılım geliştiriciye sahip diğer ülkeler ise sırasıyla, Rusya, Hollanda, İtalya, İspanya, Polonya ve Ukrayna olarak sıralandı. Türkiye'den sonra gelen bazı ülkeler ise; Romanya, Danimarka, Belçika ve Norveç olarak kayıtlara geçti.

Dijital dönüşümün altın anahtarı: Hibrit bulut Özellikle son günlerde yaşanan süreçten dolayı pek çok işletme kendini dijital dönüşümün içinde buldu. Kimi işletmeler bu dönüşüme hazırlıksız yakalanırken, kimi de bu döneme hızlıca uyum sağladı. Dijital dönüşümün önemli bir parçası da bulut teknolojileri ve elbette hibrit bulut. Bu kapsamda Netaş Kurumsal Pazarlar Çözüm ve Proje Yönetimi Kıdemli Direktörü Yıldız Asılyazıcı, içinde bulunduğumuz süreci değerlendirerek bulut teknolojilerinin işletmeler için önemini paylaştı; ayrıca bu kapsamda Netaş ile Dell Technologies arasındaki işbirliğinin detaylarını Hürriyet'e anlattı.(Sponsorlu İçerik)
daha fazla video için
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle