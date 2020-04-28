Türkiye, yazılım geliştirici sayısında Avrupa’da 12’nci sırada

Ajans Pressin, stackoverflow.com verilerinden elde ettiği bilgilere göre, Avrupa ülkelerindeki yazılım geliştirici sayıları açıklandı. Türkiyede 140 bin yazılım geliştirici olduğu görülürken, birinci sıraya 837 bin ile Almanya'nın yerleştiği kaydedildi. Almanya'ya en yakın ülke ise 814 bin ile İngiltere olurken, üçüncü ülke 467 bin yazılım geliştiriciyle Fransa olarak kayıtlara geçti.



İlk üçü takip eden ve en çok yazılım geliştiriciye sahip diğer ülkeler ise sırasıyla, Rusya, Hollanda, İtalya, İspanya, Polonya ve Ukrayna olarak sıralandı. Türkiye'den sonra gelen bazı ülkeler ise; Romanya, Danimarka, Belçika ve Norveç olarak kayıtlara geçti.