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Teknoloji
A.A.
Haber Giriş: 16.03.2020 - 13:26,Son Güncelleme:/

Türkiye, tüketici ve ev elektroniği fuarında önemli bir oyuncu olarak ortaya çıkacak

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Türkiye, tüketici ve ev elektroniği fuarında önemli bir oyuncu olarak ortaya çıkacak
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Türkiye'nin, binlerce elektronik üretim tesisi ve bu alandaki büyük Ar-Ge merkezleri ile bu yıl tüketici ve ev elektroniği fuarında (IFA Berlin) önemli bir oyuncu olarak ortaya çıkacağı belirtildi.

Dünyanın en önemli tüketici ve ev elektroniği fuarlarından IFA Berlin'den yapılan açıklamada, Vestel, Arçelik ve Beko gibi elektronik sektöründe Türkiye'nin önde gelen oyuncularının geçmiş yıllarda IFA'da boy gösterdiği hatırlatıldı.

IFA 2020'de ilk kez bazı Türk üreticilerin IFA global pazarlarına katılacağı belirtilen açıklamada, "Türkiye, Avrupa ve Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA) bölgesini birbirine bağlayan bir merkez olarak jeostratejik konumundan faydalanmaktadır. Tüketici elektroniği ve araçları, ülkenin elektronik üretim endüstrisindeki en önemli alt sektörü oluşturmaktadır." denildi.

Türk üreticilerin odak noktasının ev aletleri üzerine olduğu vurgulanan açıklamada, bu şirketlerin, çok yüksek kalite standartlarına sahip olduğu, Avrupa ve küresel ev aletleri ekosisteminin bir parçası olarak büyümeye devam ettikleri bildirildi.

Her yıl Almanya'nın Berlin kentinde düzenlenen IFA, bu yıl 6-9 Eylül'de gerçekleştirilecek.

Gelecekte eğitime bu teknolojiler yön verecekHer sene olduğu gibi bu yıl da Londra, dünyanın en büyük teknoloji fuarı BETT'e ev sahipliği yaptı. Son teknolojiyle birlikte öğrenci ve öğretmenlerin öğrenme ve eğitim süreçleri değişmeye başlarken, Microsoft Türkiye Eğitim Sektörü Öğrenim Çözümleri Uzmanı Eyüphan Keskin, Microsoft'un eğitim konusundaki çözümlerini anlattı, eğitim teknolojilerinin geldiği son noktayı Hürriyet'le paylaştı.
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