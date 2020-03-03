Türkiye Teknoloji Buluşmaları beşinci yılını doldurdu

Türkiye Teknoloji Buluşmaları’nın 2020 yılındaki ikinci etkinliği Ankara’da gerçekleştirildi. T.C. Ticaret Bakanlığı’nın desteğiyle, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) himayesinde, Vodafone Türkiye ve Akbank ana sponsorluğunda EticaretSEM ve Eticaret Merkezi A.Ş. tarafından “KOBİ’ler İçin Dijital Dönüşüm, E-ticaret ve E-ihracat” temasıyla 5 yıldır aralıksız gerçekleştirilen etkinlikte alanında uzman 24’ü aşkın konuşmacı, KOBİ’lerin dijitalleşmeyle birlikte yaşanan hızlı dönüşüme ve global rekabete nasıl ayak uydurabileceğini tartıştı. 2019 yılında Trabzon, Antalya, Gaziantep, Balıkesir, Eskişehir, Adana, Diyarbakır ve Konya’da düzenlenen organizasyonun bu yılki ilk buluşması geçen ay Antalya’da yapıldı.

Türkiye Teknoloji Buluşmaları’nın açılış konuşmalarını Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Sayman Üyesi ve Ankara Ticaret Borsası Başkanı Faik Yavuz ile Vodafone Türkiye CEO’su Colman Deegan gerçekleştirdi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Sayman Üyesi ve Ankara Ticaret Borsası Başkanı Faik Yavuz, şunları söyledi:

“Bugün ticarette yeni bir devrim yaşanıyor. Bunun adı elektronik ticaret devrimi. 20 trilyon dolarlık pazar, 7 milyar insan ekranın ucunda. Tüm dünya senin pazarın ama aynı zamanda senin rakibin. Dünyada e-ticaretin toplam perakendeden aldığı pay %9-10 arasında. Türkiye’de toplam perakende ticaretin sadece yüzde 3’ü elektronik mecradan yapılıyor. Bugün için gerideyiz, ama aradaki farkı hızla kapatabiliriz. Türkiye, e-ticaretin geleceği için müthiş bir potansiyele sahip.Türkiye, internet bağlantısı yaygınlığı, kalitesi ve akıllı telefon kullanım oranlarında Batı ülkelerine benziyor. Nüfusun yüzde 90’ı mobil bağlantıya sahip. 50 milyon kişi düzenli olarak her gün internete bağlanıyor. Günde ortalama 5 saatimizi internette geçiriyoruz. Ama elektronik ticarette ilk 25 içinde bile yokuz. TOBB olarak, bu tabloyu değiştirmek istiyoruz. Firmalarımızı dijital dünyaya hazırlıyoruz. Bu konuda dünyanın önde gelen şirketlerinden Vodafone ile birlikte çalışıyoruz. Dijital okuryazarlığı ve KOBİ’lerimizin dijital altyapılarını geliştirmek için projeler üretiyoruz. Sadece firmadan tüketiciye değil, firmadan firmaya yapılan e-ticareti de geliştirmek istiyoruz.”

Vodafone olarak teknoloji iletişim şirketi olma vizyonuyla çalıştıklarını belirten Vodafone Türkiye CEO’su Colman Deegan ise şöyle konuştu:

“Birlikte daha iyi bir geleceğe bağlanmak için tüm paydaşlarımızın yanındayız. Üç yıl önce, TOBB ile Dijital Dönüşüm Hareketi’ni başlattık. Türkiye Teknoloji Buluşmaları’na ana sponsor olduk. Çok güzel bir işbirliğine imza attık. TOBB ile birlikte Türkiye’yi şehir şehir geziyoruz. Dijitalleşme yolculuklarında KOBİ’lere rehberlik ediyoruz. Biliyoruz ki KOBİ’ler büyürse, Türkiye büyür. Yaptığımız çalışmalarla Türkiye’nin dijital skorunu 53’ten 69’a yükselttik. Elbette, durmak yok! Teknoloji gücümüzle işletmelerin yanında olmaya devam edeceğiz.”

KOBİ’ler başarı öykülerini paylaştı

Açılış konuşmalarının ardından Vodafone Türkiye KOBİ Direktörü Yusuf Aysal moderatörlüğünde, “Başarılı KOBİ Örnekleri” başlıklı panel yapıldı. Panelde Mioreck Direktörü Pınar Konay ile Özteknik Rekor Yönetim Kurulu Başkanı Merve Ünler kendi sektörlerinden örnekler vererek dijitalleşmenin yarattığı fırsatlar hakkında deneyimlerini anlattı.

“Fintech’ler KOBİ’lerde Dijital Dönüşümün Neresinde?” konulu ikinci panele ise Akbank KOBİ Ürün Müdürü Gökalp Yanıkçı, Paraşüt Pazarlama Direktörü Bora Şahan ve Kolay İK Finans Yöneticisi Doğan Dinçer katıldı. Ardından TOBB E-Ticaret Sektör Meclisi Başkan Yardımcısı Merter Özdemir moderatörlüğünde “Küresel Ticaret ve Geleceğin Ekonomisi” paneli gerçekleştirildi. Panelde Fütürist ve Deneyim Tasarımcısı Cem Kınay, EPTTAVM CEO’su Hakan Çevikoğlu ve Ahi Hukuk’tan Avukat Gökhan Ahi katılımcılarla öngörülerini paylaştı.

Etkinlikte, Vodafone Türkiye tarafından anlık ve etkileşimli olarak Antalyalı KOBİ’lerin dijital skor ölçümleri de yapılırken Trendyol Pazaryeri Kategori Yöneticisi Gökhan Güney “E-Ticarette Pazaryeri” başlıklı sunumu gerçekleştirdi. Ideasoft Satış Direktörü Zekeriya Ateş, Tek Kılavuz CEO’su Mehmet Volkan Çakmak, sahibinden.com Online Pazarlama Müdürü Ali Deniz Ergün, Oplog İş Geliştirme Uzmanı Gizem Aygün, Nebim Ankara Bölge Genel Koordinatörü Serkan Yalçın ve İpara Satış Yöneticisi Cihan Güzer sunumlarıyla etkinlikte yer aldı.

Pordax Genel Müdürü Mehmet Erdemi’nin “E-İhracatın Önemi” başlıklı sunumuyla devam eden etkinlik, TOBB E-Ticaret Sektör Meclisi Başkan Yardımcısı Merter Özdemir’in konuşmasıyla sona erdi.