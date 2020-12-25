Türkiye İnovasyon Haftası bugün başlıyor

Gülle, TİM'in Ticaret Bakanlığı koordinasyonuyla 2012'den bu yana düzenlediği ve bu yıl 25-26 Aralık'ta gerçekleştirilecek "Türkiye İnovasyon Haftası" etkinliği öncesi açıklamalarda bulundu.

Bu yıl salgın sürecinde edinilen tecrübelerle Türkiye İnovasyon Haftası'nı yeni bir anlayış ile dizayn edip ihracat odaklı dolu bir içerik ve program hazırladıklarını bildiren Gülle, çok olağanüstü bir dönemden geçildiğini ancak bunun işleri, ihracatı ve programları aksatmaya engel olamadığını söyledi.

Etkinliğe kendi alanında uzman 70'in üzerinde konuşmacının katılacağını aktaran Gülle, "Bu dönemde Mehmet Öz hocamız pandemi ve pandemi sonrasındaki hayatı anlatacak. Aynı zamanda çok iftihar ettiğimiz, çok başarılı bir doktorumuz, bir koronavirüs hastamızdan böbrek naklini dünyada ilk defa gerçekleştiren Eyüp hocamızı da bu vesileyle dinleyeceğiz.

Bu pandemi ortamında ülkemizin ihtiyacını üretmede ülke olarak bütün imkanlarımızı seferber ettik. Bütün kurumlarımız bir araya gelerek solunum cihazları ürettiler. Böyle başarı hikayeleri var, aynı zamanda İnovaLİG ödüllerimiz var. Bizim inovasyon kültürüne, inovasyondaki yeniliklere, inovasyondaki değişimlere ayak uyduran firmalarımızla, belli kategorilerde 1.500 firmamız arasından başarılı firmalarımıza da ödül vereceğiz. Onları da her sene ödüllendiriyoruz. Onlar da bizim için son derece önemli." ifadelerini kullandı.

"Gençlerimizin icat çıkarmalarını arzu ediyoruz"

İnovasyonu çok önemsediklerini vurgulayan Gülle, şunları kaydetti:

"İnovasyon Türkiye'nin geleceği, Türkiye'nin değeridir. İhracat bizim için ne kadar önemli ise inovasyonla geliştirilmiş ihracat da bizim için o derece önemli. İnovatif fikirlere, yaratıcı şeylere, hayallere ihtiyacımız var. Bu çerçevede dijitalde inovasyondan tutun, bilimden sanata, sağlığa, eğitime pek çok konuda inovasyonla ilgili konukları ağırlayacağız. Onların bu konudaki görüşlerini, deneyimlerini alacağız. Tabii ki burada ulaşmak istediğimiz gençlerimiz... Özellikle gençlerimizin bundan sonraki hayatlarında, tercihlerinde, mesleklerinde inovasyona değer vermelerini, inovasyonla yeni fikirler oluşturmalarını, icat çıkarmalarını arzu ediyoruz.

Biz, ihracatımızı nicelik olarak artışının yanında nitelik olarak artışına da çok büyük değer veriyoruz. Bizim kilogram başına ihracatımızın artması gerekiyor. O nedenle bizim inovasyona daha fazla yer vermemiz, inovasyonu ve inovatif fikirleri sonuna kadar kullanmamız bizler açısından son derece önemli."

Etkinlikte genç mucitlerin çalışmalarının da anlatılacağını aktaran Gülle, aynı zamanda inovasyonla ilgili skeçlerle de katılımcıların dikkatinin canlı tutulacağını dile getirdi.

"Yüzde 3,5-4 arasında olan yüksek teknoloji ihracatını artırmamız gerekiyor"

Yüksek teknoloji ihracatının artırılmasının gerektiğine dikkati çeken Gülle, "Bizim şu anda yüzde 3,5-4 arasında olan bu ihracat kalemimizi artırmamız gerekiyor. Çünkü buradaki katma değerli kilogram başına ihracat rakamı çok yüksek. Buna en uygun tabii ki savunma sanayimiz var. Savunma sanayisinde de özellikle son yıllardaki atağımız çok ciddi. Ürünler ihraç etmeye başladık ve daha da büyük anlaşmaların da yapıldığını görüyoruz. Orada da birkaç sene içerisinde çok önemli atılımlar olacağını görüyoruz uluslararası arenada." diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yerli otomobilimizin bize çok ciddi değer katacağını biliyoruz. Türkiye çok önemli otomotiv üreticisi ve tüketicisi. Bu çerçevede hem kendi iç pazarımız hem de ihracat açısından çok önemli bir potansiyeli var. Şu anda 35 milyar dolara yakın ihracatımız var bu konuda. Bunu daha da yükseklere çıkarmak, dünya ticaretinden otomotivde aldığımız bazı payı artırmak çok önemli olacak. Çünkü geleceğin otomobilleri yapılıyor. Elektrikli, akıllı otomotivler. O nedenle oradaki inovasyon, oradaki sistemin tamamen değişmesi, yeni bir segmente geçmesiyle ilgili orada olacak her türlü gelişme bizlerin ihracatına yansıyacak.

Ayrıca pandemi döneminde elektronik ihracatımızda sınırlı da olsa bir artışımız var. Bunun daha da büyük olması önemli. Her sektörün aslında tarımdan ticarete baktığınızda her sektörün inovasyonla değer arttırdığını, değer artırma imkanının olduğunu görüyoruz. Yeter ki işin içerisine biraz daha farklı fikirler, üretimde farklı yöntemler kullanalım."

İsmail Gülle, hedeflenen ihracatta inovasyonun büyük önemi olduğunu belirterek, "Bizim ihracatımız 200 milyar dolar ve hedef olan 230 milyar dolarlar seviyesine gideceksek ve bunu biz kısa sürede yapacaksak bizim yeniliğe, inovasyona ve inovatif fikirlere ihtiyacımız var. Biz de bu farkındalığı oluşturmak adına bu haftayı düzenliyoruz. Cumhurbaşkanımız başından beri bu bütün bu süreçte, bu programımızın hepsine katılıyor. Yarın da açılışta olacak. Kendilerine hem ihracat ailesine hem de ihracat ailemizin bu etkinliklerine verdiği destekler için teşekkür ediyoruz. " yorumunu yaptı.

"Etkinlik tüm sosyal mecralardan canlı yayınlanacak"

Katılımcılar arasında Instagram'ın kurucu ortağı Mike Krieger'in de yer alacağını anımsatan Gülle, "Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan, Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank, Milli Savunma Bakanımız Hulusi Akar, Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy, Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bizleri onurlandıracaklar. Ayrıca bu yıl yine küresel anlamda inovasyon ve dijital dönüşüm sürecinin devleri, Instagram'ın kurucu ortağı Mike Krieger, mucit, yazar ve fütürist Ray Kurzweil, Savunma Sanayi Başkanımız Prof. Dr. İsmail Demir, dünyaca ünlü Türk kalp cerrahı Prof Dr. Mehmet Öz, yerli aşı geliştirici bilim insanı Prof. Dr. Aykut Özdarendeli başta olmak üzere, keynote konuşmacılarımız arasında olacaklar." ifadelerini kullandı.

Bu yıl ki etkinliğin turkiyeinovasyonhaftasi.com internet adresinden ve tüm sosyal mecralardan canlı olarak takip edilebileceği bilgisini de paylaşan Gülle, " 'Biz Türkiye ihracatla yükselecek' diyoruz, bu sözü hep söylüyoruz. Bu bizim hedefimiz, amacımız ama şunu da ekliyoruz, 'ihracat inovasyonla, Türkiye ihracatla yükselecek' diyoruz. Ve bu sloganı da Türkiye’nin bütün detaylarına kadar işlemek adına da çalışıyoruz." şeklinde sözlerini tamamladı.

8. Türkiye İnovasyon Haftası

Öte yandan TİM'den alınan bilgilere göre, yarın sabah saatlerinde başlayacak 8'inci Türkiye İnovasyon Haftası, inovasyonun çok yönlü ele alınacağı paneller ve konuşmacılarla yeni ufuklara yelken açacak.

Etkinlik, global şirketlerin üst düzey yöneticilerinden, dünyaca ünlü konuşmacılara, fark yaratan uluslararası profesyonellere, inovasyonun fikir liderlerine, genç girişimcilere, Türkiye'nin önde gelen şirketlerinin yöneticilerinden, kamunun en üst düzey temsilcilerine kadar inovasyona dokunan tüm paydaşları bir araya getirecek.

İnovasyon odaklı proje sunumları, başarı hikayelerinin de yer alacağı İnovasyon Haftası'nda dünyanın en büyük şirketlerinden inovasyon uzmanları, projelerde fark ve etki yaratılmasına yardımcı olacak ilham dolu deneyimleri, tavsiyeleri paylaşacak.

Etkinlik kapsamında, "Dijitalde İnovasyon", "Sağlıkta İnovasyon", "Eğitimde İnovasyon", "İhracatta İnovasyon", "Hizmet İhracatında İnovasyon, "Sosyal Medya ve Sosyal Yaşamda İnovasyon", "Sporda İnovasyon", "Yeni Nesil Milli Ekonomi ve İnovasyon", "Medyada İnovasyon" ve "Estetikte İnovasyon" panelleri düzenlenecek.



