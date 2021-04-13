'Türkiye ile büyüyor ve birlikte değer yaratıyoruz'

Huawei Türkiye, iş ortakları ve tedarikçileriyle bir araya geldi. 9 Nisan'da gerçekleştirilen yarım günlük etkinlikte Huawei Türkiye yöneticileri katılımcılarla hem görüşlerini paylaştılar hem de katılımcıların sorularını yanıtladılar. Huawei Türkiye Genel Müdürü Jing Li etkinliğin açılış konuşmasında; “Huawei birçok zorlukla karşı karşıya kaldığı 2020'de de büyümesini sürdürdü. Huawei'in 2020 satış geliri 136,7 milyar dolara ulaşırken, şirket yıllık bazda %3,8 oranında büyüdü. Huawei bu büyümeyi Türkiye’de de başarıyla sürdürdü. Huawei'in başarısı sadece Huawei çalışanlarının çabalarına değil, iş ortaklarının büyük desteğine de bağlıdır” dedi.

Bütünlük temel değerlerimizden biridir

Jing Li, Huawei'in satın alma stratejisini; değerlere dayalı, şeffaf ve veri odaklı olarak tanımladı. Li şöyle devam etti; “Gelecekte de Türkiye'ye yatırım yapmaya ve BT sektörüne katkı sağlamaya devam edeceğiz. İş ortaklarımızın sağlıklı bir işbirliği ekosistemi oluşturmak için Huawei ile birlikte çalışmaya devam etmesini arzu ediyoruz. Huawei, iş ortaklarının dijital platform ve araçlarla proje yönetimi yeteneklerini geliştirmelerine, operasyonel verimliliklerini artırmalarına ve iş süreçlerini basitleştirmelerine destek olmaya devam edecek. İş ortaklarımızla birlikte yeni iş alanlarını genişletecek ve yeni işbirliği modelleri geliştireceğiz.”

Huawei yöneticileri de etkinlik sırasında Huawei Türkiye Ar-Ge Merkezi'nin 700 mühendis ve araştırmacısıyla aktif olarak yazılım ve farklı BT çözümleri ürettiğinin altını çizdi. Şirket sözcüleri; Ar-Ge Merkezi’nin kalifiye işgücünü büyüterek, uzmanlığını üniversiteler ve teknoloji şirketleriyle paylaşarak, ülkedeki bilişim ekosistemine katkı sağlamaya devam edeceğini vurguladı.