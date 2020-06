'Türkiye global oyun endüstrisinde ilk beşe yükselebilir'

Türkiye’nin küresel oyun endüstrisinde önemli bir oyuncu olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini ifade eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer şu sözleri kaydetti:



“Sürekli yükselişte olan global oyun sektörünün büyüklüğü 152 milyar dolar. Bir kıyaslama yapmak gerekirse; dünyada spor endüstrisinin değeri 488,5 milyar dolar, film endüstrisi 136 milyar dolar, müzik endüstrisinin ise 19,1 milyar dolar. Bu bize oyun endüstrisinin büyüklüğünü ve potansiyelini gösteriyor. Türkiye oyun pazarı ise 850 milyon doların üzerindeki hacmi ile dünyada 18’inci sırada yer alıyor. Fakat bu sıralamada hızla yukarıya çıkacağımızdan eminim. İzmir’den çıkacak oyun girişimleri Türkiye’yi global oyun endüstrisinde ilk beşe taşıyabilir.” dedi.

ESL Türkiye Genel Müdürü Gökhan Kazar ise birçok istihdam alanı barındıran oyun sektörünün Türkiye’deki genç istihdamına katkı sağlayacak önemli bir alan olduğunun altını çizerek şunları ifade etti: “Ülkemizde 32 milyondan fazla oyuncu, espordan haberdar olan ve esporu takip eden 10 milyonun üzerinde kişi var. Espor taraftar sayısı ise 4 milyon. Bu rakamlar bize oyunun ve esporun eğlence kültürümüzde önemli bir yer edindiğini gösteriyor. Türkiye, önümüzdeki yıllarda daha da fazla kitlelere ulaşacak bu kültürün yalnızca tüketicisi olmayı hak etmiyor. Oyun geliştiren, sektöre yön veren, pazarı oluşturan tarafta olmamız; katma değerli üretimin içinde yer almamız gerekli. Her geçen sene genişleyen oyun dünyasında, oyun geliştirmenin dışında da birçok alan, gençler için önemli kariyer fırsatları mevcut.”

Intel EMEA Bölgesi Satış ve Pazarlama Başkan Yardımcısı Maurits Tichelman, şunları söyledi, “Intel olarak, oyun ve espor dünyasının geleceğini; büyüyen bir ligler, markalar ve yayıncılar ekosistemiyle dönüştürüyoruz. Intel; Intel Extreme Masters, NBA 2K League, Overwatch League ve çok daha fazlasında; liglere ve yayıncılara yapılan yatırımlarla, birinci sınıf espor deneyimleri sunuyor. Ayrıca Intel Challenge, AnyKey ve Fair Play Alliance ile oyunda çeşitliliği ve oyuna dahil olmayı güçlendiriyoruz.”

Next Game Startup ile oyun alanındaki girişimleri ve yatırımcıları bölgeye çekmeyi hedeflediklerini ifade eden İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener ise şunları kaydetti: “Uzun zamandır konuşulan İzmir’in nitelikli insan sermayesini çekmede yüksek rekabet avantajının hayata geçirilmesinde, teknoloji ve dijital inovasyona dayalı girişimcilik ekosisteminin gelişimi, İzmir’i sadece Türkiye’de değil; Güney Avrupa havzasında en gözde şehirlerden birisi yapabilir. Bu ekosistemin geliştirilmesinde, İzmir’deki paydaşların iş birliği kapasitesi belirleyici rol oynayacaktır. İZTO’nun vizyonu İzmir’i inovasyon ve girişimcilik kentine dönüşmesidir. Bu vizyon doğrultusunda, paydaşlarımız ile iş birliği halinde hayata geçirmeye başladığımız İzQ Girişimcilik ve İnovasyon Merkezlerimizle ilgili çalışmalarımız son sürat devam ediyor. Hedefimiz girişimcilere fikir aşamasından uluslararasılaşma aşamasına kadar her türlü desteği verirken, bir yandan da büyük şirketlerin inovasyon çalışmalarını teşvik etmek ve startup-büyük firma etkileşimini yaratmak. İzmir’den birçok başarı hikayesini hep birlikte çıkaracağımıza inanıyorum.”

Next Game Startup oyun girişimciliği yarışmasında dereceye giren girişimlere İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 50.000 TL'lik nakit ödül, oFON tarafından 1 milyon TL'lik avans fonlaması desteği ve INTEL, ESL, İzmir Büyükşehir Belediyesi, İZFAŞ (İzmir Fuarcılık Hizmetleri Kültür ve Sanat İşleri Tic. A.Ş.) ve tüm iş ortakları tarafından sağlanacak hizmetlerle 200.000 TL proje desteği ile toplamda 1 milyon 250 bin TL değerinde destek sunuluyor. Ayrıca finalistler yatırımcılara kolayca ulaşabilme fırsatına sahip olacak.

Mobil, masaüstü ve konsol platformlarında geliştirilmiş oyunların değerlendirileceği yarışmaya, tamamlanmış, proje halinde veya demo ürünler ile katılmak mümkün. 15 Temmuz’a kadar teslim edilecek projeler, ekip yapısı, örnek ürün, finansal ve pazarlama alanında değerleme ve yatırım ihtiyacını bilme kriterlerine göre değerlendirilecek. Next Game Startup’ın kazananları, finalistlerin Eylül ayında İzmir Enternasyonal Fuarı’nda yapacağı sunumların ardından belirlenecek. Jüri üyeleri, yarışmanın koşulları ve ödüller hakkında detaylı bilgiye yarışmanın web sitesinden ulaşılabiliyor.

INTEL ESL Gaming Fest 2020 nedir?



ESL Türkiye ve INTEL’in beraber düzenlediği INTEL ESL Gaming Fest, Türkiye’de oyun ve espor dünyasının en kapsamlı etkinliği olarak 5 yıldır düzenleniyor. Sene boyunca süren festival kapsamında eğlenceden eğitime, sektör buluşmalarından turnuvalara kadar birçok farklı etkinlik online ve offline kanallar aracılığı ile büyük bir seyirci kitlesine ulaşıyor.

INTEL ESL Gaming Fest kapsamında, ülke çapında en yüksek rekabeti sunan ve uluslararası turnuvalara kapı açan INTEL ESL Ulusal Şampiyonası düzenleniyor. CS: GO ve Clash Royale ve League of Legends turnuvalarının yaz sezonu finalleri Eylül ayında İzmir’de büyük bir etkinlik ile gerçekleştiriliyor. 2019’daki ulusal şampiyonanın yaz sezonu finallerinde düzenlenen etkinliğe on yedi bin seyirci katıldı. Türkiye espor ekosisteminin gelişmesi ve profesyonelleşmesi için milli oyuncu ve takımları destekleyen şampiyonanın 2020 yaz sezonu finalleri, INTEL ESL Gaming Fest kapsamındaki diğer etkinliklerle birlikte dört gün sürecek. Festivalin tüm iletişim kanalları üzerinden yüz binlerce kişiye ulaşması bekleniyor.