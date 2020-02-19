Türkiye, elektriğinin yüzde 8'ini rüzgar enerjisinden sağlıyor

WindEurope tarafından Avrupa Birliği ve çevre ülkelerinde yapılan Avrupa Rüzgar Enerjisi araştırmasının 2019 raporu yayınlandı. Araştırmada AB ülkelerinin geçen yıl elektrik ihtiyaçlarının %15’ini rüzgar enerjisinden elde ettiği raporlandı. 2019 yılında rüzgar enerjisinde 686 MW kurulum gerçekleştiren Türkiye ise elektrik ihtiyacının %8’sini rüzgar enerjisinden karşıladı. Avrupa’da kurulu rüzgar gücü bakımından 7. sıradaki konumunu koruyan Türkiye’nin çalışmalarını hızlandırması gerektiğini belirten Ülke Enerji Genel Müdürü Ali Aydın, rüzgarın ülkemizden yana esmesi için proje devreye alımlarının hızlanması gerektiğinin altını çizdi.

2019’da Avrupa’da 15 GW Üzerinde Rüzgar Enerjisi Kuruldu

Avrupa’da, geçen yıl 15,4 GW’lık yeni rüzgar enerjisi santrali kuruldu. Yeni kurulumlarla birlikte Avrupa 205 GW kurulu rüzgar gücüne ulaştı. Bu oran, 2018'den %27 daha yüksek ancak 2017'deki rekor kurulumun %10 altında. Geçen yıl Avrupa'daki tüm elektrik ihtiyacının %15'ini rüzgar enerjisi karşılarken, Türkiye ise elektrik ihtiyacının %8’ini rüzgar enerjisinden temin etti. Geçen yıllara oranla Türkiye’nin 2019 yılındaki rüzgar enerjisi yatırımlarının düşük olduğuna dikkat çeken Ali Aydın’a göre, 2020 yılında ulaşılması hedeflenen 10 GW için gerekli çalışmaların hızlandırılması gerekiyor. Rüzgar enerjisinden faydalanma açısından Danimarka %48’lik oranla rekoru elinde bulunduruyor.

Avrupa’da 7. Sıradayız

WindEurope’nin yayınladığı rapora göre, Avrupa'daki tüm rüzgar enerjisi kapasitesinin %67'si 5 ülkede bulunuyor. Almanya 61 GW, İspanya 26 GW, İngiltere 24 GW, Fransa 17 GW ve İtalya 11 GW’ye sahip. Türkiye’nin önünde bulunan İsveç 9 GW kurulu güce sahipken, Avrupa genelinde 7. sırada bulunan Türkiye’nin sahip olduğu kurulu rüzgar enerjisi gücü ise 686 MW’lik artışla 8 GW oldu. 2019’daki yatırımlara göre ise İngiltere, 2,4 GW’lık kapasite artışı ile birinci sırada geldi.



Rüzgar Enerjisinin Avrupa’daki Motoru Almanya Yavaşladı



Avrupa'da rüzgar endüstrisinin motoru olan Almanya durağanlık yaşıyor. 2000'den beri en düşük kapasite kurulumunu gerçekleştiren Almanya, geçen yıl sadece 1,1 GW kara rüzgarı kurdu. Gelecek yıl daha iyi olması beklenmeyen ve çok az yeni yatırım yapılacağı açıklanan Almanya’nın durumu, Avrupa’daki belirlenen hedefleri tutturmada sorun oluşturabilir. Avrupa’daki genel durağanlığa dikkat çeken Ali Aydın’a göre, rüzgar enerjisinde atağa geçmesi gereken Türkiye’nin başta yatırımcılar olmak üzere, rüzgar enerjisi sektöründe ihtiyaç duyulan adımları bir an önce atması gerekiyor.

AB Üyesi Olmayan Ülkelerdeki Yatırım 3,9 Milyar Euro



Rüzgar enerjisine yönelik yaklaşık 20 milyar euro yatırım gerçekleşen Avrupa’da, AB üyesi olmayan ülkelerdeki yatırımlar, toplam yatırımların %21'ini temsil ediyor. 3,9 milyar euro yatırım alan Türkiye, Norveç ve Ukrayna’nın yatırımları ise çoğunlukla kara rüzgarına yönelik gerçekleşti. Raporda öne çıkan bir diğer bulgu ise açık deniz rüzgar santrallerine yapılan yatırımlar oldu. Buna göre, geçtiğimiz yıl devreye alınan 3,6 GW’lık açık deniz rüzgar enerjisi kapasitesi, son 10 yıl için rekor seviyeye ulaştı. Ülkemizde de rüzgar enerjisine yönelik yatırım hacminin artırılmasıyla, hem ülke ekonomisine hem de ülke enerji arzına büyük katkıların sağlanacağını belirten Ali Aydın, Türkiye’nin sektörü yeniden ivmelendirecek daha aktif politikalar yürütmesinin kazan kazan durumu oluşturacağını aktarıyor.