'Türkiye bizim için çok önemli bir pazar'

TLC 2020 yılında şimdiye kadar 6 ürün tanıtımı yaptı. Geçtiğimiz hafta da Türkiye’de TCL 10 Plus ve 10 SE duyuruldu. IFA ve yılın geri kalanı için planlar neler olacak?

Bu yıl IFA’da da TCL ürün kategorilerimizin yeni üyelerini tanıttık. Portföyümüzü tamamlayan tabletleri, akıllı saatleri ve kablosuz kulaklıkları paylaştık. TCL Stylus ile tıpkı kağıt ve kalemle olduğu gibi resim çizmenin yanı sıra yazı yazılmasına olanak tanıyan TCL TAB 10 MAX, 325 gram ağırlığı, 8.5 mm inceliği ve 8 inç FHD IPS ekranıyla TCL TAB MID tanıttığımız ürünlerden.

Ayrıca bu yıl NXTPAPER teknolojisini de duyurduk. Bu teknoloji ekran ve kağıdın sanatsal birleşiminden oluşuyor. Bu ekran teknolojisi, renklerin tamamını zararlı mavi ışık ve titreme olmadan kağıt üzerinde gibi görsel deneyimle sunan Full-HD netliğe sahip.

Dünya hızla online eğitime ve online çalışma dönemine girerken tabletleri, çevrimiçi çalışma ve eğitim alanında yaşanan büyük bir değişim olarak görüyoruz. Ayrıca, birçok okul ve üniversitenin de normal kitaplardan çevrimiçi içeriğe ve eğitici çevrimiçi alanlara geçiş yaptığını görüyoruz. Her ne kadar cihaz film izleyip oyun oynamak için de kullanılabilse de ağırlıklı olarak çevrimiçi çalışma için geliştiriliyor. Bu teknolojiyi de önümüzdeki yıl kullanıcılarımıza sunmayı planlıyoruz.



Bu teknolojilere ek olarak giyilebilir teknolojiye yaptığımız yatırım da devam ediyor. 4G bağlantılı MOVETIME Aile Saati MT43A, aile büyüklerinin kendi işlerini görebilmelerine yardımcı olmak için el kullanmadan iki yönlü arama, otomatik düşme tespiti, kalp atış hızı ölçümü ve ilaç hatırlatma özelliğine sahip.

TCL ekosistemi hakkında bilgi verebilir misiniz? Bu ekosistemde Türkiye’yi nasıl konumluyorsunuz?

TCL markamızı tüm dünyada sunmaya devam ediyoruz ve Türkiye bu noktada bizim için çok önemli bir pazar. TCL markasını ilk telefonu olan TCL Plex tüm dünyada ilk defa satışa sunduğumuz ülkelerden biri Türkiye’ydi. Bu durum ne kadar önem verdiğimizin bir göstergesi.

IDC’nin ikinci çeyrek için yayınladığı resmi rakamlara göre Türkiye, 74.000 satışla tablet satışının en yüksek olduğu ikinci ülke olarak yer alıyor. IoT cihazları ve akıllı ev cihazları gibi TCL ekosistemindeki farklı ürün kategorilerini de Türkiye’de duyurmayı planlıyoruz. Bu anlamda Türkiye’deki ürünlerimize ve ekibimize yatırım yapmayı sürdüreceğiz.

Önümüzdeki dönemlerde Türkiye’de üretim yapma gibi bir planınız var mı?

Odaklandığımız ülkeler arasında yer alan Türkiye’de önümüzdeki dönemlerde pazarlama ve marka için daha fazla yatırım yapacağız. Yerel ekibimiz halihazırda TCL markasını ilgili pazarlarda tanıtmaya başladı. Önümüzdeki dönemde hem markamız hem de Türkiye için gerekli fırsatları değerlendireceğiz.



