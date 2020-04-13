Türkiye Açık Kaynak Platformu'nun çevrim içi seminerleri başlıyor

Varank, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, "Açık kaynakla ve yazılım dünyasıyla ilgili merak ettiğiniz pek çok bilgiye ulaşabilecek, açık kaynak geliştirici ekosistemine katkı sunabileceksiniz. Yarın saat 14.00'te buluşmak üzere." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de açık kaynak ve açık kaynakla kesişen konularda giriş seviyesinde bilgi vermek, ilgi uyandırmak, bu konuda farkındalık yaratmak ve açık kaynak geliştirici ekosistemine katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirilecek seminerler hakkında detaylı bilgilere //acikseminer.com adresi üzerinden ulaşılabiliyor.





