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Teknoloji
A.A.
Haber Giriş: 13.03.2020 - 13:36,Son Güncelleme:/

Turkcell'in Dergilik platformunda "Sesli Makale" dönemi başladı

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Turkcell'in Dergilik platformunda "Sesli Makale" dönemi başladı
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Türkiye’nin en çok okunan dijital yayıncılık platformu Dergilik, kullanıcılarına "Sesli Makale" deneyimi sunmaya başladı.

Şirket açıklamasına göre, binden fazla dergi ve gazeteyi tek platformda buluşturan Dergilik'e yeni eklenen Sesli Makale özelliği ile kullanıcılar artık birçok içeriği dinleyebiliyor.

Editörlerin Türkiye'nin popüler dergi ve gazetelerinden seçtiği makaleler, yapay zeka tarafından seslendiriliyor.

Kullanıcılar, makalelerin yanında bulunan "oynat" butonuna tıklayarak içeriğe sesli olarak ulaşabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Dijital Servisler ve Çözümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ataç Tansuğ, sadece Türkçe değil farklı dillerdeki birçok yayının bulunduğu Dergilik uygulamasının, Türkiye'nin en çok tercih edilen uygulamalarından biri olduğunu belirterek, "Günümüz temposunda okumaya vakti olmayanlar için hayata geçirdiğimiz Sesli Makale özelliğimiz büyük ilgi görüyor. Turkcell’in yapay zekası tarafından okunan makaleler, gün geçtikçe daha da gelişecek ve sayıları artacak. Kullanıcıların sevdiği makalelerden bir liste oluşturabilmesi ve ses hızını kontrol etme gibi özellikleri ise yakın zamanda hayata geçirmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

2019 yılı verilerine göre 140 milyonun üzerinde yayının okunduğu Dergilik'te; mizah, moda, iş dünyası, bilim gibi birçok kategoride derginin yanı sıra ulusal ve yerel çok sayıda gazete yer alıyor.

Gelecekte eğitime bu teknolojiler yön verecekHer sene olduğu gibi bu yıl da Londra, dünyanın en büyük teknoloji fuarı BETT'e ev sahipliği yaptı. Son teknolojiyle birlikte öğrenci ve öğretmenlerin öğrenme ve eğitim süreçleri değişmeye başlarken, Microsoft Türkiye Eğitim Sektörü Öğrenim Çözümleri Uzmanı Eyüphan Keskin, Microsoft'un eğitim konusundaki çözümlerini anlattı, eğitim teknolojilerinin geldiği son noktayı Hürriyet'le paylaştı.
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