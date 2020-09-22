MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriTurkcell’den BM’nin ‘küresel iş birliği’ inisiyatifine destek
GeriTeknoloji Turkcell’den BM’nin ‘küresel iş birliği’ inisiyatifine destek
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Teknoloji
Haber Giriş: 22.09.2020 - 15:41 | Son Güncelleme:

Turkcell’den BM’nin ‘küresel iş birliği’ inisiyatifine destek

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Turkcell’den BM’nin ‘küresel iş birliği’ inisiyatifine destek
Abone Olgoogle-news

Turkcell, Birleşmiş Milletler’in 75’inci kuruluş yıl dönümü kapsamında iş dünyasına yönelik başlattığı küresel iş birliği inisiyatifine imzacı oldu.

Dünyanın en büyük kurumsal sürdürülebilirlik girişimi olan Birleşmiş Milletler (BM) Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin ilk imzacıları arasında yer alan Turkcell, BM’nin 75’inci kuruluş yıl dönümü kapsamında iş dünyasıyla birlikte başlattığı küresel iş birliği inisiyatifine de destek verdi.

Turkcell’in de imzacı olduğu inisiyatif, BM’nin 75’inci yıl dönümünün “eşi benzeri görülmemiş bir bozulma ve küresel dönüşüm” dönemine denk geldiğini hatırlatarak; ülkeler, şirketler ve nesiller arasında uluslararası iş birliğinin derhal başlatılması gerektiğini savunuyor. 

İnisiyatifte, COVID-19 başta olmak üzere, iklim değişikliği, ekonomik belirsizlik, sosyal adaletsizlik ve artan dezenformasyon gibi krizler karşısında hem kamu hem de özel sektörün sorumlu davranması gerektiğinin altı çizilirken, hükümetlere ve özel şirketlere, kendilerine yönelik hazırlanan üçer maddelik taahhütnamelere imzacı olmaları çağrısında bulunuluyor. 

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, tüm dünya için sürdürülebilir bir gelecek sağlamak adına başlatılan inisiyatife destek veren şirketler arasında olmaktan büyük gurur duyduklarını söyledi. Turkcell olarak imzacısı oldukları Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin 10 ilkesini şirketin politikalarına ve stratejilerine adapte ettiklerini hatırlatan Erkan, Turkcell’in sürdürülebilirlik konusundaki gelecek hedeflerine bağlı olduğunu belirtti.

Oppo Watch Türkiye'de! Yakından inceledikOppo, ilk akıllı saati Oppo Watch ile Türkiye'de kullanıcılarının karşısına çıkıyor. 41mm ve 46mm olmak üzere iki farklı boyutta gelen Oppo Watch'da her biri sesli koçluk desteğine sahip, fitness koşusu, yağ yakma koşusu, açık havada yürüyüş, açık havada bisiklete binme ve yüzme olmak üzere beş egzersiz modu bulunuyor. Fiziksel verilerinizi doğru bir şekilde izleyen akıllı saatte, 5 dakikalık egzersiz videoları da boş zamanlarınızı değerlendirmenizde size yardımcı oluyor. Dolayısıyla en yoğun zamanınızda bile saatinize yapacağınız birkaç dokunuşla formda kalabiliyorsunuz. Her zaman açık olan nabız izleme özelliği de hem egzersiz yaparken hem de dinlenirken sağlığınızı takip ediyor. İleri düzey uyku izleme özelliği de her gece uyku durumunuzla ilgili kayıt tutuyor. Kapalı ortamda kürek çekme ve kitesurfing gibi egzersizler de dahil olmak üzere, 100'ün üzerinde farklı spor seçeneğinin bulunduğu Google Fit de bu tabloya eklendiğinde Oppo Watch ideal bir fitness partnerine dönüşüyor. İşte ürünün öne çıkan tüm özellikleri...(Sponsorlu İçerik)
daha fazla video için
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle