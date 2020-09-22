Turkcell’den BM’nin ‘küresel iş birliği’ inisiyatifine destek

Dünyanın en büyük kurumsal sürdürülebilirlik girişimi olan Birleşmiş Milletler (BM) Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin ilk imzacıları arasında yer alan Turkcell, BM’nin 75’inci kuruluş yıl dönümü kapsamında iş dünyasıyla birlikte başlattığı küresel iş birliği inisiyatifine de destek verdi.

Turkcell’in de imzacı olduğu inisiyatif, BM’nin 75’inci yıl dönümünün “eşi benzeri görülmemiş bir bozulma ve küresel dönüşüm” dönemine denk geldiğini hatırlatarak; ülkeler, şirketler ve nesiller arasında uluslararası iş birliğinin derhal başlatılması gerektiğini savunuyor.

İnisiyatifte, COVID-19 başta olmak üzere, iklim değişikliği, ekonomik belirsizlik, sosyal adaletsizlik ve artan dezenformasyon gibi krizler karşısında hem kamu hem de özel sektörün sorumlu davranması gerektiğinin altı çizilirken, hükümetlere ve özel şirketlere, kendilerine yönelik hazırlanan üçer maddelik taahhütnamelere imzacı olmaları çağrısında bulunuluyor.

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, tüm dünya için sürdürülebilir bir gelecek sağlamak adına başlatılan inisiyatife destek veren şirketler arasında olmaktan büyük gurur duyduklarını söyledi. Turkcell olarak imzacısı oldukları Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin 10 ilkesini şirketin politikalarına ve stratejilerine adapte ettiklerini hatırlatan Erkan, Turkcell’in sürdürülebilirlik konusundaki gelecek hedeflerine bağlı olduğunu belirtti.



