Turkcell, yenilenebilir enerji alanındaki yatırımlarını hızlandırdı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Turkcell 2030 yılına kadar elektrik tüketimini yenilenebilir kaynaklardan karşılama ve 2050 yılına kadar net sıfır karbon olma hedefleri kapsamında attığı adımlara bir yenisini ekledi.

Şirket, İzmir Karadağ Rüzgar Enerjisi Santrali'ni (RES) bünyesinde bulunduran Boyut Grup Enerji'yi satın almak için hisse devir sözleşmesi imzaladı. Devir, ilgili mercilerden gerekli izinlerin ve ön şartların tamamlanması sonrasında gerçekleştirilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, yenilenebilir enerji yatırımları yapan ve çevre dostu kaynaklardan elektrik tedarik eden bir şirket haline gelmeyi hedeflediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu hedefimiz doğrultusunda, 2020 yılında öz tüketim modeli ile ürettiğimiz elektrik, 1230 hanenin 1 yıllık elektrik tüketimine karşılık gelecek büyüklüğe ulaşmıştı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde grubumuzun ilk güneş enerjisi santrali ile yılda 1,2 milyon kilovatsaat elektrik üretiyor, 448 ton karbondioksit salınımını önlüyoruz. Türkiye'de solar panellerle kendi elektriğini üreten ilk veri merkezi olma özelliği taşıyan Ankara Veri Merkezimizde kurulu güneş enerjisi gücümüzle yılda 300 bin kilovatsaat elektrik üretiyoruz. Buna Çorlu Veri Merkezimizdeki, Diyarbakır ve Adana'da yer alan plaza binalarımızdaki güneş enerjisi yatırımlarını da eklediğimizde, sadece Türkiye'deki lokasyonlarımızda yılda yaklaşık 730 bin kilovatsaat enerji üretebilecek kapasiteye ulaştık. Önümüzdeki dönemde de yenilenebilir enerji üretimi ile ilgili projelerimizi sürdürmeyi hedefliyoruz."

Turkcell, işletme değerinin 29,6 milyon dolar olarak belirlendiği Boyut Grup Enerji'nin satın alımında, şirketin net borçları sonrasında 11,5 milyon dolar tutarında nakit çıkışı gerçekleştirecek. Toplam kurulu gücü 18 megavat olan İzmir Karadağ RES, yılda yaklaşık 67,5 gigavatsaatlik üretim gerçekleştirme kapasitesiyle 22 bin 500 konutun yıllık elektrik ihtiyacını karşılayabilecek. 2026 yılı sonuna kadar devlet alım garantisi bulunan santralin, 2021-2026 döneminde yıllık gelirinin yaklaşık 5 milyon dolar olması bekleniyor.