Turkcell, Tam Destek Programı'nı hayata geçirdi

‘Tam Destek Programı’ kapsamında sunulan özel tarife ile Turkcell faturalı ve faturasız hat sahipleri kesintisiz iletişime devam ederek, iletişim giderlerini azaltacak. 1000 dakika, 250 SMS ve 7GB internet paketine sahip tarife ilk 6 ay boyunca 9 TL, ikinci 6 ayda ise 39 TL olarak ücretlendirilecek. Faturasız hat kullanıcıları için planlanan paket fiyatı ise 9 TL olacak ve paket 6 ay boyunca ayda 1 kez alınabilecek.

‘Tam Destek Program’ı hakkında açıklamalarda bulunan Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Alper Ergenekon, “Program kapsamında müşterilerimizin ihtiyaçlarına uygun olarak geliştirdiğimiz tarife ile onlara destek olmayı amaçlıyoruz. Bu gibi yeni kampanya ve tarifeler sunmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Tarifeye ihtiyaç duyan müşteriler, e-devlet’ten alacakları iş durumu belgelerini Turkcell Dijital Operatör üzerinden sisteme yükleyerek tarife taleplerini iletebilecek. Gerekli kontrollerin ardından başvurusu onaylanan müşterilerin tarifeleri tanımlanacak. Kampanyadan faturalı ve faturasız hat sahibi olmak üzere toplamda 50 bin Turkcell’li faydalanabilecek.