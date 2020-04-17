Turkcell Superonline ev internetinin hızını arttırdı

Fiberde en düşük indirme hızını 50 Mbps'ye yükselten Turkcell Superonline'nin hızları artırmasıyla, mevcut durumda 15, 25 ve 35 Mbps hızdan faydalanan abonelerin tümü 50 Mbps internetten faydalanabilir hale geldi. Yeni uygulama, 1 Haziran 2020 tarihine kadar devam edecek.

Ayrıca film izleyen, müzik dinleyen, oyun oynayan kullanıcılar fiber yükleme hızının artmasıyla birlikte dijital platformlardan daha etkin hizmet alabilecek ve evdeki vaktini çok daha iyi geçirebilecek.

Öte yandan, salgınla mücadele sürecinde eğitime ve çalışmaya evden devam edenler için indirme hızının yanı sıra dosya yükleme hızı da önem taşıyor. Bu kapsamda Turkcell Superonline, yükleme hızını da en az 4 kat artırarak 20 Mbps'ye çıkardı.

Bu sayede ödevlerini gönderen öğrenciler, dosya transferi yapan çalışanlar, görüntülü görüşme yapanlar, sıkça canlı yayın yapanlar ve sosyal medya platformlarına video yükleyenler de işlerini daha hızlı yapabilecek.