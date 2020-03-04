Turkcell Superbox'ın kullanıcı sayısı 323 bine ulaştı

Turkcell'den yapılan yazılı açıklamaya göre Superbox, 4,5G şebekesi üzerinden 375 Mbps'ye varan hızlarda hizmet verirken, fiber olmayan lokasyonlarda da kullanılabiyor.

Verilen bilgiye göre, bireylerin yanı sıra küçük işletmelerin de kullanımına açık olan Superbox, iş yerlerinde de sıkça tercih ediliyor. Superbox küçük işletmelerde ise bir önceki yıla göre yaklaşık 6 kat artış göstererek 2019 yılında toplam 63 bin iş yerinde kullanılmaya başlandı.

Taşınabilir olmasının verdiği imkanla Superbox'ı gündüz iş yerinde, akşam evde kullanmak mümkün olurken, Turkcell satış kanalları ve müşteri hizmetlerinden talep edilebilen Superbox için Dijital Operatör uygulamasından da başvuru yapılabiliyor.



