Turkcell müşterileri ve çalışanlarının sağlığı için ne gibi önlemler alıyor?

Dünyada hızla yayılan koronavirüs salgınına karşı çalışanlarının ve müşterilerinin sağlığını korumak adına bir dizi önlem alan Turkcell, tüm Türkiye’ye Evde Hayat Var çağrısı yaparken, dışarı çıkmak zorunda olan kullanıcılar için de mağazalarında sıkı önlemler aldı.

Sağlık Bakanlığı’nın “COVID-19 salgınına karşı 14 kural” videosunu tüm mağazalarındaki dijital ekranlarda yayınlayan Turkcell, çalışma sürelerinde kısıtlamaya gitti. AVM’lerdeki mağazalar kapatılırken AVM dışındaki mağazaların ise hafta içi ve cumartesi günleri 12.00-18.00 saatleri arasında hizmet vermesi kararlaştırıldı. Ayrıca, İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan yeni genelge doğrultusunda mağaza metrekaresinin 10’da 1’i kadar müşteri kabul etme uygulamasına geçiş yapıldı. Sosyal mesafeyi korumak için de mağaza içlerine şeritler yerleştirildi.

Turkcell sağlık ekibinin hazırladığı videolar mağazalarda

Koronavirüs salgını süresince, Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı’nın alınması gereken önlemlerle ilgili açıklamalarını iş ortakları ve çalışanları ile paylaşan Turkcell, özellikle mağazalarda maske – eldiven kullanımı ve sosyal mesafe kuralı üzerinde titizlikle duruyor. Mağaza çalışanları için standart olarak uygulanan kıyafet yönetmeliği de bu yönde esnetildi.

Turkcell içerisinde bulunduğumuz bu zorlu süreçte iletişimin kesilmemesi için büyük özveride bulunan çalışanlarına emeklerinden dolayı teşekkür ettiği videoları da mağazaların dijital ekranlarında yayınlamaya başladı. Turkcell sağlık ekibi tarafından hazırlanan ve koronavirüs hakkında alınması gereken önlemlerinin anlatıldığı bir bilgilendirme videosu da tüm saha çalışanlarına gönderildi.

Mağazadaki müşteriler için el dezenfektanı



Mağazalarını ve mağazalarda bulunan ürünleri günlük olarak dezenfekte eden Turkcell, müşterilerin kullanması için mağazalarına el dezenfektanları da yerleştirdi. Mağazaya giren müşteriler stantların üzerinde bulunan dezenfektanları kullanabiliyorlar.

Turkcell ayrıca cep telefonları aracılığıyla virüs bulaşması riskine karşı kullanıcıları bilgilendirmek için “Telefon hijyeni nasıl sağlanır?” konulu bir video hazırladı. Sosyal medya üzerinden paylaşılan videoda el hijyeninin yanı sıra, cep telefonu hijyeninin de önemini vurgulanırken, cep telefonlarının güvenle nasıl temizlenmesi gerektiği anlatıldı.



