Turkcell, kullanıcıları zararlı siteye karşı uyaracak

Turkcell, tüm dünyada gerek bireysel kullanıcıların gerekse kurumların en önemli problemlerinden biri olan sahte ve dolandırıcılık amaçlı kurulan sitelere karşı önemli bir adım attı. Turkcell Dijital Güvenlik Servisi son yıllarda kişisel bilgilerinin ele geçirilmesi ve dolandırılma tedirginliği yaşayan kullanıcıların interneti daha güvenli şekilde kullanabilmelerini hedefliyor. Turkcell’in gelişmiş ve sürekli güncellenen siber güvenlik altyapıları üzerinden çalışan servis, özellikle “oltalama” olarak adlandırılan ve çoğunlukla büyük alışveriş sitelerinin veya bankaların internet sitelerinin kopyalarını yaparak kullanıcıların şifrelerini ele geçirmeye çalışan sitelere karşı etkili bir koruma sağlıyor.

Turkcell Dijital Servisler ve Çözümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ataç Tansuğ yeni güvenlik servisiyle müşterilerine daha güvenli bir mobil internet deneyimi sunmayı amaçladıklarını belirtti. Tansuğ “Dijital dönüşümün hayatımızın her noktasında yer alması, aynı zamanda bireysel siber güvenlik tehditlerinin artışını da beraberinde getiriyor. Yeni hayata geçirdiğimiz Dijital Güvenlik Servisi, müşterilerimizin kişisel bilgilerinin sahte siteler aracılığıyla çalınması olasılığını önemli ölçüde engelliyor” diye konuştu.

Kullanıcıyı zararlı siteye karşı uyaracak

Servise abone olan kullanıcılar mobil hatları üzerinden internete bağlıyken bu tür web sitelerine erişmeye çalıştıklarında sayfanın tipine göre içeriğin zararlı olabileceğine dair bilgilendirme uyarısı alıyorlar veya doğrudan engelleniyorlar. Böylece kullanıcıların bu tip sitelere farkında olmadan girmesinin önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Tüm Turkcell mobil aboneleri GUVENLIK yazıp 2200’a SMS atarak aylık 2,49 TL karşılığında bu servisten faydalanabilecek.