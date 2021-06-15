Turkcell, Gameplus fiyatlarında indirime gitti

Oyunseverler yeni kampanyayla 1 aylık fiyatı 74.9 TL olan mevcut Premium paketini 15 Haziran’dan itibaren aylık sadece 59.9 TL’ye gelecek şekilde, 3 aylık paketle 179.9 TL’ye satın alabilecek. 3 aylık Premium paketini tercih eden kullanıcılar; uzatılmış oturum süresi, öncelikli erişim hakkı ve RTX kalitesiyle oyun oynama deneyimine sahip olacak.

Oyunculara ücretsiz sunulan mevcut Basic paketinde ve 1 aylık 74.9 TL’lik Premium paketlerinde herhangi bir fiyat değişikliği yapılmayacak. Oyunseverler abonelik süresi sona erdiğinde yenilenen paketlerle en iyi GeForce NOW deneyimini sürdürebilecek.

Türkiye’deki ikinci sunucu İstanbul’a

Şubat ayında başlayan beta döneminden beri oyun severler tarafından büyük ilgili gören GeForce NOW powered by GAMEPLUS, Türkiye’deki ilk sunucusunu Ankara’da kurup oyun severlere üstün hizmet sunmaya başlamıştı. GAMEPLUS, mükemmel oyun deneyimi artıracak ikinci sunucuyu Temmuz ayının ilk haftasında İstanbul’da devreye alacak. Her iki sunucu sayesinde oyuncular Türkiye sunucuları üzerinden şimdiye kadarki en iyi GeForce NOW deneyimine sahip olacak.

Türk oyuncular GAMEPUS’ın 15 Mart’taki ticari lansmandan bugüne kadar toplam 1 milyon 800 bin tekil oturumda 2 milyon saat oyun oynadı. Oyuncuların platformda en çok oynadığı oyun League of Legends olurken bunu sırasıyla; Counter Strike: Global Offensive, Rust, Mount & Blade II: Bannerlord, The Witcher 3: Wild Hunt, Apex Legends ve Tom Clancy's Rainbow Six Siege takip etti.