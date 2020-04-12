Turkcell, evden çalışmayı destekleyen çözümlerini paylaştı

Yeni tip koronavirüs (Covid19) salgını sebebiyle iş yerlerinin büyük ölçüde evden çalışma düzenine geçtiği günümüzde, güçlü internet altyapısı şirketlerin olmazsa olmazı haline gelirken evden iş hayatının devam etmesi için bu altyapı üzerinde çalışan ürün ve servisler ön plana çıktı.

Turkcell ise bu kapsamda şirketlere uçtan uca evden çalışma çözümleri sunuyor. Şirketin bulut çözümleriyle şirketler, verilerine uzaktan güvenle erişebilirken; yönetilen BT hizmetleri sayesinde bulut üzerindeki uygulamalarını uzaktan yönetmeye de devam ediyor. Ayrıca kurumların ihtiyaçları doğrultusunda çağrı merkezi çalışanlarının evden işlerine devam etmesini sağlayan Akıllı Çağrı Merkezi çözümü de sunuluyor. Tek Ofis ürünü ile şirketler, iş yerlerine gelen çağrıları cep telefonundan cevaplayabildiği gibi arama da yaparak görüşmelerini sürdürebiliyor. Toplantıların evden de devam edebilmesini sağlayan video konferansların gerçekleştirmesi ve ofis uygulamalarının uzaktan yönetebilmesi için gerekli ürünler de Turkcell’in evden çalışma çözümleri arasında yer alıyor.

Turkcell Kurumsal Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ceyhun Özata şunları söyledi: “İnsanların yanı sıra şirketlerin de zor zamanlardan geçtiği bugünlerde güçlü internet altyapısının büyük önem taşıdığını gördük. Yeni tip koronavirüs (Covid19) önlemleri kapsamında çok sayıda şirketimiz uzaktan iş yönetimi yaparak çalışmalarına evden devam etmeye karar verdi. Turkcell olarak bu süreçte öncelikli olarak eşsiz altyapımız ile onların yanında olarak işlerin evden de yürütülmesine katkı sağlıyoruz. Sunduğumuz donanımdan buluta, siber güvenlikten çağrı merkezi çözümlerimize kadar pek çok ürünü uçtan uca sunuyoruz. Öte yandan şirketlerimize, çalışanlarının gelişimine ve bu dönemdeki motivasyonuna katkı sağlayacağını düşündüğümüz eğitimleri Akademi platformumuz üzerinden online olarak veriyoruz."

Turkcell’in evden çalışan şirketlere sunduğu çözümler:

1- Kurumların ve kişilerin kesintisiz erişimi için internet altyapısı

2- Çağrı merkezi bulunan şirketlere uzaktan çağrı merkezi yönetimi için Akıllı Çağrı Merkezi

3- Veriye her yerden erişimi sağlamak için Turkcell Bulut Hizmetleri

4- Buluttaki uygulamaları ve sistemleri yönetebilmek için Yönetilen Hizmetler

5- Küçük işletmelerin sabit numaralarına gelen çağrıları kaçırmamaları için Tek Ofis

6- Siber güvenlik için güvenlik duvarı ve VPN çözümleri