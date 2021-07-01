Turkcell dijital iş deneyimini şirketlerle paylaştı

Değişen iş yapış şekillerine ve müşteri ihtiyaçlarına odaklanılan dijital dönüşüm buluşmalarının bu yılki konusu ‘Dijital Çağda Şimdinin Gücü’ oldu. Turkcell ekosistemindeki şirketlerin yöneticilerinin de dijital dönüşüm sürecindeki iş ortaklıklarını örneklerle anlattığı buluşmayı tüm Türkiye’den bin 500’den fazla katılımcı izledi. Ana oturumlara ek paralel oturumların da yer aldığı programda pandemi ve sonrasında dünyada dijitalleşmeye dair öngörüler, güncel gelişmeler ve tecrübeler paylaşıldı.

Turkcell Kurumsal Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ceyhun Özata yaptığı açılış konuşmasında, içinde bulunduğumuz dönemde günlük hayatlarımızdan işimize kadar dijital dönüşümün ne kadar önemli olduğuna, aksiyon almak için yarını beklememek gerektiğine değindi.

Özata, “Turkcell olarak kuruluşumuzdan bugüne tam 27 yıldır sektör, endüstri ve büyüklük fark etmeksizin tüm kurumların dijital dönüşüm yolculuğuna eşlik etmeyi, onlar için vazgeçilmez iş ortağı haline gelmeyi en önemli sorumluluklarımızdan biri olarak görüyoruz. Bu kapsamda altyapı ve teknoloji yatırımlarının yanı sıra insan kaynakları ve organizasyonel yapıyla ilgili de yatırımlar yapıyoruz. İki buçuk yıl önce kurumlarımızın dönüşümü için Dijital İş Servisleri şirketimizi yüzde yüz Turkcell iştiraki olarak hayata geçirdik. Telekom hizmetlerinden veri merkezi ve bulut çözümlerine, nesnelerinin internetinden siber güvenliğe kadar uçtan uca ürün ve çözümler geliştiren bu şirketimizin en önemli amacı, teknoloji odaklı imkanlarıyla Türkiye’deki hatta bölgedeki kurumların dijital dönüşüm yolculuklarında yanında olmak. Bugün Dijital İş Servisleri şirketi, Turkcell ekosistemiyle beraber global ve yerelde de bu süreci tamamlamak, süreci tek elden yürütmek adına önemli bir çözüm sağlayıcı olarak kurumsal müşterilerine hız kesmeden hizmet veriyor” dedi.

İş Turkcell Teknoloji Buluşmaları’nda “Dijital Çağda Liderlik” başlıklı konuşmasıyla Korn/Ferry şirketinin Türkiye Başkanı ve Yönetici Ortağı Şerif Kaynar da deneyimlerinden yola çıkarak liderlik üzerine tavsiyelerde bulundu. İş dünyasındaki başarılı liderlerin ortak özelliklerinden bahseden Kaynar, “Hep iyilerle çalışın ve cömert olun” mesajını tüm katılımcılarla paylaştı.

Teknolojinin aynı zamanda sanatla da buluştuğu İş Turkcell Teknoloji Buluşmaları’nda ünlü sanatçı Sertab Erener de sahne aldı. Ayrıca tamamı dijital ortamda etkinliğe özel olarak üretilen eserlerden oluşan bir sanat galerisi de katılımcılarla buluştu. Sergide bulunan 8 eser ile dijital sanatın nasıl anlatıldığı ve sanatçıların bu dönemde teknolojiyle nasıl hikayeler yazdığı aktarıldı. Duyguların dijital olarak aktarıldığı ve çeşitli kodların kanvas olarak kullanıldığı serginin kürasyonu Contemporary İstanbul tarafından yapıldı.