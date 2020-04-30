Turkcell Dergilik, toplam okur sayısını ikiye katladı

Evdeki okurlar tarafından ilgi gören Dergilik'te önceki aylarda 2,5 milyonu bulan makale okuma sayısı ise mart ve nisan ayında iki katına çıkarak aylık 5 milyon seviyesine ulaştı.

Kovid-19 öncesi Dergilik'teki makaleleri 18.00-19.00 civarında okumayı tercih edenler, salgın sonrası uygulamayı daha çok 13.00 ve 20.00 saatlerinde kullanmaya başladı. Yayın kategorilerinde de sağlık ve yaşam öne çıktı.

18-24 ve 25-34 yaşın Dergilik'i sıklıkla takip ettiği bu dönemde en çok makale okuyan şehirler ise Ankara, İstanbul, Diyarbakır, Adana, İzmir, Bursa, Gaziantep, Antalya, Konya ve Kayseri oldu.

Pandemi öncesi magazin ve mizah içerikli makaleleri tercih eden okurlar, Koronavirüs salgınının ardından haber içeriklerini daha çok tüketmeye başladı.