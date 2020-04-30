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Teknoloji
A.A.
Haber Giriş: 30.04.2020 - 11:18,Son Güncelleme:

Turkcell Dergilik, toplam okur sayısını ikiye katladı

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Turkcell Dergilik, toplam okur sayısını ikiye katladı
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Turkcell Dergilik, toplam okur sayısını ikiye katladı. Uygulamayı bu süreçte en çok Hollanda, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Almanya'da yaşayan vatandaşlar takip ediyor.

Evdeki okurlar tarafından ilgi gören Dergilik'te önceki aylarda 2,5 milyonu bulan makale okuma sayısı ise mart ve nisan ayında iki katına çıkarak aylık 5 milyon seviyesine ulaştı.

Kovid-19 öncesi Dergilik'teki makaleleri 18.00-19.00 civarında okumayı tercih edenler, salgın sonrası uygulamayı daha çok 13.00 ve 20.00 saatlerinde kullanmaya başladı. Yayın kategorilerinde de sağlık ve yaşam öne çıktı.

18-24 ve 25-34 yaşın Dergilik'i sıklıkla takip ettiği bu dönemde en çok makale okuyan şehirler ise Ankara, İstanbul, Diyarbakır, Adana, İzmir, Bursa, Gaziantep, Antalya, Konya ve Kayseri oldu.

Pandemi öncesi magazin ve mizah içerikli makaleleri tercih eden okurlar, Koronavirüs salgınının ardından haber içeriklerini daha çok tüketmeye başladı.

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