Turkcell, Çin Kalkınma Bankası ile kredi anlaşması imzaladı

Turkcell’den yapılan açıklamaya göre, kredi paketi, 3 yıl içinde Turkcell tarafından yapılacak telekom ekipman alımlarının finansmanında Avro ve Çin Yuanı (RMB) cinsinden kullanılabilecek.

Turkcell ayrıca RMB kredilerin kur ve faiz risklerinin ihtiyaç oldukça hedge edilmesi amacıyla ICBC Turkey ile bir mutabakat anlaşması imzaladı. Bu kapsamda RMB cinsinden kullanılan kredilerin risklerinin bertaraf edilmesi için gerekli hedge işlemleri yapılabilecek.

3 yıllık dönemde kullanılacak krediler için kullanım süresi boyunca anapara geri ödemesi yapılmayacak, kullanım döneminin bitiminden itibaren 5 yıllık süre içerisinde düşük başlayıp artan taksitler halinde geri ödenecek.

Turkcell, tedarikçileriyle ilk yerel para birimi cinsi anlaşmasını 2017’de LTE servis ve ürünleri için yapmıştı. 2018 yılında ise Turkcell, Çin Kalkınma Bankası ile söz konusu anlaşmanın finansmanı için Türkiye’deki ilk uzun vadeli RMB cinsi kredi anlaşmasını imzalamıştı.

Son olarak Turkcell yerel para ile ticaret hacmini artırarak finansal yönetimini güçlendirme kararı almış, bu amaçla Çin menşeili tedarikçileriyle ileri tarihli tüm kontratlarını RMB cinsinden yapma konusunda mutabık kalmıştı.



