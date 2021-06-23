Turkcell Bulut platformu yenilendi

Son olarak, Turkcell Bulut platformu yenilenerek dijitalleşen şirketlere anlık kaynak yönetiminin yanı sıra dakikalar içerisinde sanal sunucu veya sanal veri merkezi oluşturma imkanı sunmaya başladı. Ayrıca hızlı ve sade ara yüze kavuşan Turkcell Bulut, kullanıcı dostu ekranlarıyla şirketlerin dakikalar içinde işlem yapmasını sağlıyor.

Turkcell’in şirketlere zaman ve maliyet tasarrufu sağlarken kolay ve şeffaf kullanım sağladığı bulut platformu Turkcell Bulut’un internet sitesi, kullanıcılarının ihtiyaçlarını karşılayabilmek için yeniden tasarlandı. Bu sayede şirketlere 8 dakika içerisinde sanal sunucu veya sanal veri merkezi oluşturma imkanı sunan Turkcell Bulut, internet sitesi üzerinden tek bir işlemle kolayca kaynak değişikliği yapılmasını sağlıyor. Dijitalleşen şirketlerin istedikleri yerden verilerini yönetebildiği Turkcell Bulut, sunduğu dijital platform sayesinde hızlı satın alma, kurulum, şeffaf destek ve faturalama süreçleriyle de farklılaşıyor. Yeni tasarımıyla hızlı ve sade bir ara yüze sahip olan platform, kullanıcı dostu ekranlarıyla şirketlere kolaylık sağlıyor.

Turkcell Kurumsal Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ceyhun Özata sözlerini şöyle sürdürdü:

“Turkcell olarak ülkemizin verisini yerli ve milli tesislerimizde en yüksek güvenlik standartlarını sağlayarak koruyoruz. Veri merkezi işletmecisi olarak bulut bilişim hizmetlerine yatırım yaparak Tier-3 sertifikalı veri merkezimiz üzerinden şirketlere 7/24 kesintisiz hizmet sunuyoruz. Bununla birlikte sahip olduğumuz ISO27017 sertifikası ve bulut hizmetleri güvenliğimiz ile uluslararası alanda kabul görüyoruz. Ülkemizin ilk bulut platformu Turkcell Bulut ile şirketlerimizin değişen ihtiyaçlarını Turkcell güvencesiyle en doğru şekilde karşılamak için çalışmalar yapıyoruz. Bu anlamda Turkcell Bulut internet sitemizi yeniden tasarlayıp müşterilerimizin hizmetine sunmaktan mutluluk duyuyoruz. Kurumlarımıza uçtan uca dijital çözümler sunduğumuz şirketimiz Dijital İş Servisleri ile değişen ihtiyaçları yakından takip ederek çözümler geliştirmeye devam edeceğiz.”