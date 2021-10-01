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Turkcell BiP'e yeni özellik

#Turkcell#Bip#Uygulama
Turkcell BiPe yeni özellik

İletişim platformu BiP'e kullanıcıların merakla beklediği "Durum" özelliği eklendi.

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Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, BiP kullanıcıları artık Durum menüsüne tıklayarak video ya da fotoğraflarını durum olarak paylaşabilecek ve paylaşılan durumları izleyebilecek.

Türk mühendislerinin geliştirdiği BiP'in yeni Durum özelliğiyle artık anlık olarak video ve fotoğraflarını paylaşmak, paylaşılacak fotoğrafların üzerine yazı, resim, emoji eklemek ve paylaşılan durumları takip ederek sosyalleşmek mümkün.

Yeni özellik sayesinde BiP kullanıcıları Durum menüsüne geldiklerinde ister anlık isterlerse de telefon galerilerinden seçecekleri bir video ya da fotoğrafı paylaşabiliyor ve ayrıca durumlarını görüntüleyen kişileri de görebiliyor.

Bu sekme üzerinden durum paylaşan kullanıcılar, rehberlerinde kayıtlı diğer kişilerin durumlarını da görebiliyor ve aynı zamanda diğer kişilerin durumlarına cevap yazarak sohbet penceresine de geçebiliyorlar. 

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Dijital Servisler ve Çözümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ataç Tansuğ, BiP'in daima müşterilerinin talep ve ihtiyaçlarına yönelik olarak, sunduğu ürün ve hizmetleri geliştirdiğini belirtti.

Tansuğ, şunları kaydetti:

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"Türkiye’nin iletişim platformu BiP’i kullanıcılardan aldığımız geri dönüşler doğrultusunda sürekli yeniliyor ve geliştiriyoruz. Son olarak eklediğimiz Durum özelliği konusunda kullanıcılarımızdan yoğun bir talep vardı. Biz de bu talep doğrultusunda geliştirmelerimizi tamamladık. Turkcell olarak yıllardır Türkiye'nin verisi Türkiye’de kalmalı prensibiyle hareket ediyor, sunduğumuz tüm ürün ve hizmetleri bu doğrultuda geliştiriyoruz. Kullanıcılarımızdan gelen talepler, bizim için her zaman önemli ve öncelikli. Bu talepleri dikkate alarak uygulamamızı üstün altyapımız ve teknolojimizle geliştirmeye devam ediyoruz. Önümüzdeki günlerde de bu doğrultuda BiP’e fark yaratan yeni özellikler eklemeyi sürdüreceğiz."

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#Turkcell#Bip#Uygulama