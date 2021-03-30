Turkcell, 5G teknolojisine geçiş için hazır

Turkcell, hayata geçirdiği ‘sanallaşma’ programı sonrasında, sabit ve mobil altyapısından sağladığı servislerin kapasitesinin yüzde 70’ini bulut şebeke mimarisi üzerinden yönetiyor. Bu yeni nesil iletişim altyapı mimarisiyle Şirket, mobil trafik, yüksek kapasite ve düşük gecikme ihtiyaçlarını talebe göre yöneterek, anlık kapasite artışlarından etkilenmeden müşterilerine sunuyor.

Yeni nesil bulut şebeke mimarisi sayesinde bu konuda da dünyanın lider operatörleri arasında gösterildiklerini belirten Turkcell Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin, “Bulut şebeke mimarisi, özel haberleşme altyapı donanımları yerine standart sunucular kullanan ve bunlar üzerinde çalışan ‘sanal’ servislerden oluşuyor. Bu yapının en önemli özelliklerinden biri artan kapasite ihtiyaçlarını çok daha kısa sürede sağlayabilmemiz. Örneğin son dönemde yerli iletişim ve yaşam platformumuz BiP’e gelen yoğun talebi bulut şebeke mimarimiz sayesinde kolayca karşıladık ve kesintisiz hizmet sağladık” dedi.

Sezgin şöyle devam etti: “6 Tbps’ye ulaşan sanal kapasitemiz ve bu alanda aldığımız uluslararası ödüllerle EMEA bölgesinde lider operatörlerden biriyiz. Turkcell mühendislerinin geliştirdiği yapay zekâ çözümleriyle entegre bir şekilde çalışan yeni şebeke mimarimizle yeni uygulama ve servislerimizi hızlı bir şekilde kullanıma sunabiliyoruz. Sanallaşma teknolojileri, aynı zamanda 5G teknolojisinin de altyapısını oluşturan temel bileşenlerden biri. Bu teknoloji sayesinde 5G’ye ve geleceğin iletişim dünyasına şimdiden hazırız.”

Turkcell’in yeni nesil sanallaşma altyapısı, “SD-WAN (Yazılım Tabanlı Geniş Alan Ağı)” ve “SEBA (Yazılım Tabanlı Geniş Bant Erişimi)” gibi yeni nesil sabit şebeke platformlarının da etkin olarak kullanılmasına imkân tanıyor. Bu sayede sabit servis alan kurumlara ve bireylere daha esnek ve hızlı çözümler sağlanabiliyor ve internet, özel sanal ağ (VPN), güvenlik, ses ve TV+ servisleri gelişmiş uzaktan yönetim imkanları ve gelişmiş yeteneklerle müşterilere kolayca sunulabiliyor.