Turkcell, 2020 yarıyıl sonuçlarını paylaştı

Erkan, "Turkcell Grubu, yılın ilk yarısında konsolide bazda toplam gelirlerini, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,5 artışla 13 milyar 582 milyon TL’ye çıkararak en iyi ilk 6 ay gelirlerini elde etmiş oldu." dedi. Şirketin FAVÖK’ünün 5 milyar 633 milyon TL olarak gerçekleştiğini aktaran Erkan, FAVÖK marjının yüzde 41,5’a yükseldiğini söyledi.

Erkan, aynı dönemde FVÖK'ün 2 milyar 810 milyon TL, FVÖK'ün marjının ise yüzde 20,7 olarak gerçekleştiğini ifade ederek, "Turkcell’in 2020’nin ilk 6 ayında net karı 1 milyar 724 milyon TL olurken, mobil ARPU büyümesi yıldan yıla yüzde 14 artarak 46,4 TL’ye ulaştı." diye devam etti.

Erkan, Turkcell olarak yılın ikinci çeyreğinde 144 bin faturalı net müşteri kazanarak faturalı müşteri bazını yüzde 63’e çıkardıklarını belirterek, "2020’nin ikinci çeyreği Kovid-19 etkisinin en yoğun görüldüğü dönem oldu. Bu süreçte yılın ilk yarısında toplam 822 bin faturalı net müşteri daha bizi tercih etti." bilgilerini verdi.

Erkan, "Yılın ilk 6 ayında konsolide gelirlerimizi 13 milyar 582 milyon TL’ye çıkarırken, tüm metriklerde yıl sonu için belirlediğimiz hedefler doğrultusunda çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.



Pandemi döneminde evden çalışma ve uzaktan eğitimin yaygınlaşmasıyla birlikte fiber hızında internete yönelik talebin hızla artış gösterdiğini kaydeden Erkan, "Şebekemizdeki trafikte yüzde 50’lere varan artışlar gözlemlerken, 4.5G’de kişi başı ortalama data kullanımı 2020’nin ikinci çeyreğinde 13,9 GB’a yükseldi. Bu süreçte vatandaşlarımızın hızlı internete olan ihtiyacını bir kez daha gördük. Mobil şebeke üzerinden fiber hızında internet sunan Superbox ürünümüzü kullananların sayısı temmuz ayında 500 bine ulaştı." dedi.



Erkan, kurumlara uçtan uca dijital dönüşüm hizmeti sunan Dijital İş Çözümleri’nin gelirlerini 2020’nin ilk 6 ayında yüzde 15 artış gösterdiğini belirterek, IT çözüm sağlayıcısı olarak pazarda ilk üçte yer alan Dijital İş Çözümleri’nin gelecek dönemler sözleşme bedelinin ise 1,4 milyar TL’ye ulaştığını söyledi.



