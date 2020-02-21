Turkcell, 2019 yılı sonu finansal sonuçlarını paylaştı

Turkcell’in 2019’da hedeflerini aşarak büyümeyi sürdürdüğünü belirten Genel Müdür Murat Erkan, “Bir önceki yıl en yakın rakibimizle aramızdaki ciro farkı yüzde 4 iken 2019’da bunu yüzde 6,3’e çıkardık. Bunun en önemli nedeni 2019 yılında müşterimizi odağımıza alan stratejiyi uygulamamız oldu. Elde ettiğimiz sonuçlar bu stratejimizin doğruluğunu kanıtlıyor. Önümüzdeki dönemde dijital servislerimiz, kurumsal çözümlerimiz ve tech-fin alanındaki hizmetlerimiz ile büyümeye devam edeceğiz.”

2019’un Kasım ayında gelecek üç yıllık hedeflerini Londra’da yatırımcılar ile paylaşan Turkcell, 2020’de yüzde 13-yüzde 16 aralığında gelir büyümesi, yüzde 39-yüzde 42 aralığında FAVÖK marjı, yüzde 18-yüzde 21 aralığında FVÖK marjı hedefliyor.

1,5 milyon yeni faturalı müşteri

Erkan, “Faturalı müşteri sayımızı 1,5 milyon artırarak aldık. Bu artış faturalı abone sayısında son 10 yılın rekoru. Böylece mobil tarafta faturalı abonelerimizin oranı da yüzde 62’ye çıkmış oldu.” dedi.

Superbox abone sayısı 10 kat artarak 323 bin oldu

Turkcell’in mobil altyapısı üzerinden fiber hızında ev interneti hizmeti sunan Superbox’ı tercih edenlerin sayısı, bir yıl içerisinde 10 kat artışla 323 bine ulaştı.

Dijital servislerden 1 milyar TL gelir

Turkcell’in dijital servislerinden elde ettiği tekil gelir ilk defa 1 milyar TL’ye ulaştı. BiP’in günlük ortalama mesaj trafiği 274 milyona, fizy’de günlük dinlenen şarkı sayısı 9,2 milyona, Dergilik’te günlük okunan dergi sayısı 191 bine, Lifebox’ta depolanan günlük belge sayısı ise 43’e çıkarken, TV+ platformuna günlük giriş yapan kullanıcı sayısı ise 3,4 milyona yükseldi. Turkcell Kasım 2019’da açıkladığı üç yıllık hedefler kapsamında dijital servislerinden elde edeceği tekil geliri 2022 sonuna kadar 2,5 katına çıkarmayı hedefliyor.

7 bin işyeri Paycell dedi

Paycell’de kayıtlı kredi kartı sayısının 4,4 milyonu geçtiğini belirten Erkan, “Tech-fin sektöründeki gelişmelerin sadece Turkcell için değil Türkiye için de çok önemli fırsatlar barındırıyor. Bu alanda her olumlu adım ülkemizi ileri taşıyacak. 2022 sonuna kadar aktif Paycell kullanıcı sayısının 17 milyona ulaşmasını, üye işyeri bazımızı 150 binin üstüne çıkarmayı planlıyoruz” dedi.

4.5G’liler Aralık ayında 11.5GB internet kullandı

2019 Aralık ayında Turkcell’in 4.5G abonelerinin mobil data kullanımı 11,5 GB’a ulaşırken, 2019 yılı son çeyreğinde ortalama mobil internet kullanımı ise yüzde 53 artışla 9 GB olarak gerçekleşti.

5G teknolojisine geçiş sürecinde ortak altyapı şart

5G teknolojisi ile tüm Türkiye’nin dijitalleşeceğini hatırlatan Erkan, “5G açısından en temel konulardan biri 5G’de yerli ve milli teknolojiler ile ekipmanlar geliştirilmesinin önünü açmak. Bu ancak ülke ekonomisinin kaynaklarını daha etkin ve verimli kullanabileceğimiz yöntemler doğrultusunda ortak altyapının hayata geçirilmesiyle mümkün. Bu doğrultuda çalışmalarımızı son hızda sürdürüyoruz. Sektördeki tüm paydaşlar olarak el birliği ile Türkiye’nin kazandığı bir formülü hayata geçirmek için bu konuda elimizden geleni yapacağız” dedi.



