Türk Telekom'un 9 aylık finansal sonuçlarını açıkladı

Buna göre, gelirleri ocak-eylül döneminde yüzde 19 artışla 20,6 milyar liraya erişen şirket, bu sonuçla yılın 9 aylık dönemindeki en yüksek büyüme performansını kaydetti.

Şirketin ocak-eylül dönemindeki net karı halka arzdan bu yanaki en yüksek 9 aylık artışla 2 milyar lirayı aştı. Bu dönemde Türk Telekom'un faiz, amortisman ve vergi öncesi karı (FAVÖK) 9,7 milyar liraya ulaşırken, FAVÖK marjı da yüzde 47 düzeyinde gerçekleşti.

Şirketin yatırım harcamaları ocak-eylül döneminde 2019'un aynı sürecine göre yüzde 42 artarak 4 milyar liraya yükseldi.

Son on iki ayda 1,9 milyon net abone kazanan Türk Telekom, yılın 9 ayında toplam abone sayısını 49,5 milyona taşıdı. Aynı dönemde sabit genişbant internet abone sayısı yüzde 12,6 artışla 12,8 milyona yükseldi. Böylece halka arzdan bu yana en yüksek 9 aylık abone kazanımı kaydedildi.

Sabit genişbantta kullanıcı başına düşen gelir (ARPU), 3. çeyrekte yıllık bazda yüzde 14 artarken, fiber abone sayısı ocak-eylül döneminde yıllık yüzde 30'un üzerinde yükselişle 5,2 milyonu aştı.

Mobil abone sayısı 3. çeyrekte 269 bin net artışla 23,1 milyona ulaştı, LTE abonelerinin aylık ortalama data kullanımı da yüzde 26 yükselişle 9,1 gigabayt oldu. Sabit seste ise yeni 159 bin net aboneyle 2008'deki halka arzdan bu yana en yüksek 3. çeyrek net abone artışı elde edildi.



