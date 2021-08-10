Türk Telekom'dan yılın ilk yarısında 2,6 milyar TL net kar

Önal, düzenlenen basın toplantısında şirketin yılın ilk yarısındaki finansal ve operasyonel sonuçlarını açıkladı.

Yılın ikinci çeyreğinde de Türkiye genelindeki müşterilere, en iyi telekom hizmetlerini sağlayarak paydaşlara tatmin edici bir finansal ve operasyonel performans sunmayı başardıklarını aktaran Önal, şunları kaydetti:

"Sağlam geçmişimiz, en üst kalitedeki şebekemiz ile pandemiye yönelik önlemlerin devam ettiği bu dönemde, sıklıkla değişen müşteri davranışlarına ve iş ortamlarına hızlı bir şekilde uyum sağladık. Süratli dijital dönüşüm, stratejik yatırımlar ve birinci sınıf müşteri deneyimi ile sürdürülebilir büyümeye bağlılığımız sürüyor. Bir yandan günümüzün taleplerini yakalarken, diğer yandan da üstün hizmetlerin hızla sunulmasına odaklanıyor ve buna göre ilerliyoruz.

Türk Telekom olarak, hızla değişen dünyada muazzam bir dönüşüme liderlik ediyoruz. Müşterilerimize ve paydaşlarımıza hak ettikleri değeri sunmak için tüm kararlılığımız, çevikliğimiz, yükselen gücümüz ve bilgi birikimimizle sorumlu bir şekilde hareket ediyoruz. Türkiye'nin lider entegre telekom şirketi olarak aldığımız her karar ve attığımız her adım, teknolojiyi iyilik ve fayda için kullanmaya ve sürdürülebilir büyümeye hizmet ediyor."

İnsanı merkeze alan yaklaşımlarıyla, daha iyi bir toplum için Türkiye'nin dijital yolculuğuna ve 5G'ye geçişine öncülük etmek için çalıştıklarına işaret eden Önal, verimlilik, risk yönetimi, finansal zindelik ve müşteri deneyimi odaklarının, uygulamalarının vazgeçilmez yaklaşımı olmaya devam ettiğini söyledi.

"Yatırım harcamalarımız ilk 6 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25 arttı"

Türkiye'deki dijital dönüşümün lideri Türk Telekom'un, pandemi sürecinin devam ettiği 2021'in ilk yarısında da yüksek performansını sürdürdüğüne dikkati çeken Önal, şu bilgileri verdi:

"Yılın ilk 6 ayında yüzde 19 büyüme ile 15,8 milyar TL gelir elde eden Türk Telekom'un faiz, amortisman ve vergi öncesi karı (FAVÖK) 7,8 milyar TL'ye ulaşırken, ilk yarı yılda FAVÖK marjı ise yüzde 49,6 oldu. Güçlü operasyonel performansı ve başarılı kur riski yönetimi sayesinde yılın ilk yarısında 2,6 milyar TL net kar elde eden Türk Telekom'un yatırım harcamaları da ilk 6 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25 artarak 2,7 milyar TL'ye yükseldi. Toplam abone sayımız 50,7 milyona ulaştı."

Türk Telekom'un son 12 aydaki net abone kazanımının 2 milyon olduğunun altını çizen Önal, sabit genişbant abone sayısının 13,8 milyona yükseldiğini, sabit genişbantta kullanıcı başına düşen gelirin (ARPU) yıllık yüzde 14 arttığını aktardı.

Önal, fiber abone sayısının yılın ilk 6 ayında, yıllık yüzde 68 artış ile 8,1 milyona ulaştığını, mobil abone sayısının 23,4 milyon olduğunu, mobil ARPU'da yıllık yüzde 14,8 büyüme kaydedildiğini bildirdi.

"Fiber yatırımlarımızla 5G’ye geçişin öncüsüyüz"

Türkiye'de 5G teknolojisine geçişe öncülük etme hedeflerinin devam ettiğini belirten Önal, fiber yatırımların 5G'ye geçişteki önemine değindi.

Ümit Önal, "Ülkemizdeki herkesin fiber ağa erişimini sağlamak en önemli önceliklerimiz arasında. 2. çeyrek itibarıyla 81 ildeki fiber ağımız 345 bin kilometre uzunluğa erişti. Toplam fiber abone sayımız 8,1 milyona erişirken, fiber abonelerimizin payı da yüzde 58'i aştı. Fiber dönüşüm projelerimiz sürekli artan kapsamamızla ileriye yönelik büyümemiz için güvence oluşturuyor. Fiber yatırımlarımızla 5G’ye geçişin öncüsüyüz." ifadelerini kullandı.

"Prime bizlere önümüzdeki dönemler için mobilde daha fazla gelişme alanı sağlayacak"

Mobil iletişim alanında yüksek değer oluşturmayı hedeflediklerini anlatan Önal, mobilde, güçlü pazar payının yanı sıra, son birkaç yılda kapsama, şebeke kalitesi ve müşteri deneyimi gibi alanlarda büyük kazanımlar elde ettiklerinden bahsetti.

Önal, "Güçlü ARPU büyümesi, devam eden fiyatlama aksiyonları, yenilikçi teklifler ve portföy optimizasyonu gibi çeşitli faktörler ile sağlandı. Premium segment ürünümüz Prime'a taşıdığımız abone tabanının da güçlü etkisiyle mobil ARPU'daki iyileşme beklentilerimizin de ötesinde seyrediyor. Prime bizlere önümüzdeki dönemler için mobilde daha fazla gelişme alanı sağlayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Önal, hızlı dijitalleşme çağında gerek bireysel gerekse de kurumsal müşterilerine sundukları ürün ve hizmet tekliflerini yenilediklerini ifade ederek, konuşmasına şöyle devam etti:

"Artan ve hızla gelişen ihtiyaçlar karşısında bireysel ve kurumsal segmentlerde dijital çözümlerimizi daha da çeşitlendiriyor, çevrim içi satış kanallarımızı sürekli yeniliyoruz. Türkiye'deki kamu ve özel kuruluşların dijital evrimini desteklemek için yenilikçi bulut tabanlı hizmetler sunmaya devam ediyoruz. Müşterilerimizi merkeze alıyor ve yaşam döngülerinde dokunduğumuz her alanda deneyimlerini yükseltmeyi hedefliyoruz. Fintek ayak izimizi genişletmeyi ve KOBİ'lerin uçtan uca dijital dönüşümüne yardımcı olmayı sürdüreceğiz."

"2021 öngörülerimizi bir kez daha yukarı yönlü revize ediyoruz"

İkinci çeyrekte beklenti üzerinde gerçekleşen gelir artışının, 2021 öngörülerinde yukarı yönlü bir revizyonu daha gerekli kıldığına dikkati çeken Önal, "Buna göre, 2021 yılı operasyonel gelir büyümesi beklentimizi yaklaşık yüzde 16'dan yaklaşık yüzde 17'ye, FAVÖK beklentimizi yaklaşık 15,4 milyar TL'den yaklaşık 15,8 milyar TL'ye, yatırım harcamalarımızı yaklaşık 8 milyar TL'den yaklaşık 8,5 milyar TL'ye yükseltiyoruz." açıklamasında bulundu.

"Prime portföyümüz 2019 sonundan bu yana iki katından fazla artarak 4 milyon aboneye ulaştı"

Ümit Önal, ikinci çeyrekte mobil pazardaki premium segment ürünü Prime'a ağırlık vermeyi sürdüren Türk Telekom'un, Prime'a taşıdığı abonelerdeki artışın da etkisiyle mobil iş kolunda genel ARPU büyümesini güçlendirdiğine vurgu yaptı.

Şirketin mobildeki büyüme stratejisine değinerek Türk Telekom'un, Prime ile mobilde güçlü büyüdüğünü dile getiren Önal, şunları söyledi:

"Mobilde, daha yüksek değer üreten müşteri kazanımına odaklanıyor, üst paketlere taşıdığımız abonelerle göz alıcı sonuçlara imza atıyoruz. Prime ile premium abone tabanını büyütmede muazzam ilerleme kaydettik. Prime tarifelerimize geçen abonelerimiz rekabetçi fiyatlarla zengin içeriklerden yararlanırken aynı zamanda yurt içinde ve yurt dışında pek çok alanda birbirinden değerli ayrıcalıkların da keyfini çıkarıyor.

İkinci çeyrek itibarıyla, Prime portföyümüz 2019 sonundan bu yana iki katından fazla artarak 4 milyon aboneye ulaştı. Büyüme 2021 ikinci çeyrekte yıllık bazda yüzde 65 oldu. Son 12 ay içerisinde, faturalı segmentte yeni müşteri kazanımlarının yaklaşık yüzde 30'unu Prime oluşturdu. Prime’a taşıdığımız abone sayımız ikinci çeyrekte yıllık bazda yüzde 73 büyürken, Prime abonelerimiz toplam faturalı tabanımızın yüzde 26'sını aştı. Burada hala önümüzde daha fazla bir gelişme alanımız bulunuyor."

"Fintek alanındaki yeniliğimiz Pokus'u hizmete sunuyoruz"

Türk Telekom'un Fintek alanındaki faaliyetlerini de değerlendiren Önal, grup şirketi TT Ödeme tarafından geliştirilerek hizmete sunulan yeni e-cüzdan uygulaması ve ön ödemeli kartı Pokus hakkında bilgi verdi.

Pokus'u, kullanıcıların hayatlarını kolaylaştırmak için özenle tasarladıklarını ifade eden Önal, şu bilgileri verdi:

"Türk Telekom'un yüksek teknoloji çözümlerindeki uzmanlığı ile operatörden bağımsız olarak herkesin kullanımına açık, entegre ve güvenli bir dijital platform oluşturduk. Pokus ile kullanıcılar finans işlemlerini tek bir noktadan yönetebiliyor, birden fazla işlemi saniyeler içinde yapabiliyor. Pokus'un temassız ön ödemeli kartı ile yurt içi ve yurt dışı Mastercard üye işyerlerinde alışveriş yapabiliyorlar. Yarının taleplerine göre sürekli yenilenen ve geliştirilen bir platform olan Pokus, para yükleme ve çekme, 7/24 yurt içi ve yurt dışı para transferi, fatura ödeme, online alışveriş, temassız ödeme, harca-bölüş ve daha pek çok benzersiz özelliği ile rakiplerinden farklılaşıyor.

Sadece temel telekom hizmetlerimizle değil, dijital uygulamalar dünyasında da Türkiye'deki her tüketicinin günlük yaşamının bir parçası olmayı hedefliyoruz. Pokus'un Fintek işimiz için önemli bir dönüm noktası ve Türk Telekom ekosisteminde çok amaçlı bir etkinleştirme aracı olacağına inanıyoruz. Nihai hedefimiz, Pokus'u kendi liginde yaygın olarak kullanılan bir uygulama ve kalıcı bir marka hâline getirmektir."