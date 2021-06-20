Türk Telekom’dan yerli ve millî ‘Test Otomasyon Platformu’

‘Türk Telekom İnovasyon Merkezi Otomasyon Tool (TTiMoT) hayata geçirildi. TTiMoT ile son kullanıcı terminalleri, uluslararası standartlarda el değmeden otomatik olarak test ediliyor.

Genişbant modemler başta olmak üzere tüm ürünlerini, müşteri memnuniyeti ve altyapıya uyum konusunda çok kapsamlı testlere tabi tutan şirket, TTiMoT ile 15 kata varan zaman tasarrufu, iş gücü ve hizmet kalitesi sağlıyor. Türk Telekom, TTiMoT platformu ile uluslararası test cihazı ve otomasyon firmalarının sağladığı test otomasyon sistemini yerli firmalar ile yurt içinde gerçekleştiriyor. Böylece ülke ekonomisine büyük katma değer sağlarken yerli firmaların kabiliyetlerini de artırıyor.

Türk Telekom Network Mimari ve Kalite Güvence Direktörü Emel Uzun Subaş konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:



“Türk Telekom olarak özellikle son yıllarda yerli ürün ve proje odaklılığımızı test alanında da uygulamaya aldık. Bu doğrultuda, uzun yıllara dayanan bilgi birikimimiz ile yerli test otomasyon platformu TTiMoT’u hayata geçirdik. Pnetworks iş birliğinde geliştirdiğimiz yerli yazılım ve donanıma sahip TTiMoT ile kendi test süreçlerimizde zaman, iş gücü ve test kalitesi anlamında çok büyük kazanımlar elde ettik. Türk Telekom olarak, ürünlerimizin müşteri memnuniyeti ve altyapıya uyumluluğunda çok kapsamlı testler uyguluyoruz. Örneğin; 3 farklı altyapıda 15 günde sona eren modem testlerimiz TTiMoT ile 1 gün içerisinde; yaklaşık 7 gün süren genişbant erişim sistem testlerimiz ise artık saatler içinde tamamlanabiliyor.”