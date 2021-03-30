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Teknoloji
Haber Giriş: 30.03.2021 - 18:50 | Son Güncelleme:

Türk Telekom’dan satış noktalarında çevik yaklaşım

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Pandemi, kesintisiz ve güvenli iletişimin, stratejik ve kritik öneme sahip olduğunu güçlü şekilde gösterdi. Bu süreçte Türk Telekom satış noktalarında da kullanıcı beklentilerine uygun çevik bir yaklaşım sergiledi. Kullanıcı tercihleri ve beklentilerine yönelik ürün yelpazesi ile müşteri deneyimini önceliklendiren Türk Telekom yarışta bir adım öne çıktı. Pandemi döneminde bireysel satış, kullanıcı tercihleri ve Türk Telekom'un yaptıkları konularında Türk Telekom Bireysel Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İsmail Bütün Hürriyet'e özel açıklamalarda bulundu.

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