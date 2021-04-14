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Teknoloji
Haber Giriş: 14.04.2021 - 10:30 | Son Güncelleme:

Türk Telekom’dan Ramazan’da 10 GB hediye

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Türk Telekom’dan Ramazan’da 10 GB hediye

Türk Telekom, Ramazan kampanyaları ile mobil müşterilerine 10 GB internet ve dakika hediye ediyor.

Türk Telekom’a numarasını taşıyan veya yeni hat alan bireysel faturalı hat müşterileri, 31 Mayıs’a kadar gece 01.00-06.00 arasında geçerli 10 GB internet, her yöne 500 dakika ve Türk Telekomlularla sınırsız konuşma hediyeleri arasından dilediklerini seçebiliyorlar. Kampanyaya katılım için RAMAZAN 2021 yazıp 5555’e SMS göndermek yeterli. 

Ramazan boyunca Türk Telekom’un mobil uygulaması Online İşlemler’e girip Sil Süpür oynayan bireysel faturalı-faturasız tüm müşteriler, hediye dakikalara ve en az 10 GB internete hak kazanıyor.  

Türk Telekom bireysel faturalı hat müşterileri ayrıca Ramazan ayında gece 00.00-06.00 saatleri arasında geçerli, aylık ek 30 GB’lık sahur paketini 9,18 TL’ye, Online işlemler uygulamasından veya Sahur 30GB yazıp 5555’e SMS atarak satın alabilecekler. Bireysel faturasız hat müşterileri ise haftalık 20 GB paketini 20TL’ye Online İşlemler uygulamasından edinebilecekler.

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