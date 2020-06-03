Türk Telekom'dan Dünya Çevre Günü öncesi önemli anlaşma

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Telekom Finans Genel Müdür Yardımcısı Kaan Aktan, şunları kaydetti:

"Sürdürülebilirlik politikamızın bir parçası olarak, enerji verimliliği başta olmak üzere çeşitli projeleri hayata geçiriyoruz. Sürdürülebilirliğin evrensel ilkelerini iş modelimize, stratejilerimize ve kurumsal karar alma süreçlerimize de tam olarak entegre etmeyi planlıyoruz. Bu alandaki hedeflerimize EBRD gibi bir iş ortağı ile ilerlememiz vizyonumuzun doğruluğunu tescilleyen aynı zamanda uluslararası finans kuruluşlarının şirketimize ve ülkemize güvenini gösteren bir gelişme. İmzalanan bu anlaşma EBRD ile olan güçlü ve uzun soluklu işbirliğimizi daha da pekiştirecek."

Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç da enerji verimliliğini artırmak amacıyla şu ana kadar birçok projeyi hayatı geçirdiklerini belirtti.

Hızla artan müşteri sayısına ve bant genişliğine rağmen sabit ve mobil şebekede elektrik tüketimlerini uzun yıllardır başarılı bir şekilde olumlu yönde yönettiklerini aktaran Kıraç, şunları kaydetti:

"Baz istasyonu, sistem odası gibi enerji tüketimi gerektiren ekipmanları daha düşük enerji tüketen modellerle değiştirdik. Baz istasyonlarında, doğaya dost klima gazı kullanmaya ve belirli bölgelerdeki baz istasyonlarını yüksek verimlilikte çalışan modellerle değiştirmeye başladık. Projelerimiz, pandemi koşullarına rağmen hızlı bir şekilde devam ediyor. Çalışmalarımızla birçok global kuruluşun da raporlarında yer alıyoruz. Örneğin, Küresel e-Sürdürülebilirlik Girişimi GeSI’nin verilerine göre, Türk Telekom, sabit ve mobil şebekesi ile dünyada elektrik tüketimini azaltan nadir operatörlerden biri konumunda. Ayrıca, şirketlerin iklim değişikliği risklerini küresel çapta raporlayan Karbon Saydamlık Projesi'ne de (CDP) dahiliz. EBRD ile sağlanan finansman anlaşması, başarılı bir şekilde uygulamaya devam ettiğimiz enerji verimliliği ve sürdürülebilirlik kapsamındaki yatırımlarımızın artarak devam etmesi açısından son derece önemli."







