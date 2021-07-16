Türk Telekom'dan Chunghwa Telecom ile iş birliği

Türk Telekom, “Yazılım Tanımlı Fiber Genişbant Erişim Sistemi” (SEBA) konusundaki çalışmalarıyla dünyaya açılıyor. Bu kapsamda, Türk Telekom grup şirketi Argela’nın ABD’deki iştiraki Netsia, Tayvan’ın en büyük operatörü Chunghwa Telecom ile bir iş birliğine imza attı.

Telekomünikasyon uç bulut çözümleri alanında bilinen bir Ar-Ge şirketi olan Netsia’ın sunduğu geniş bant ağ stratejisi kapsamında açık ve ayrıştırılmış bir mimariyle dünya standartlarında, modern, kaliteli ve yüksek hızlı geniş bant hizmetleri sunan SEBA+ çözümü, Chunghwa Telecom laboratuvarlarına başarıyla entegre edildi. Netsia SEBA+ çözümünün Chunghwa Telecom’un istediği ağ işlevselliğini sağladığından emin olmak amacıyla operatörün kendi ağ ortamında yaptığı kapsamlı testler başarıyla sonuçlandı.

Argela CEO’su Bülent Kaytaz, konuyla ilgili açıklamasında “Chunghwa Telecom, SDN tabanlı sanallaştırılmış geniş bant arenasında öne çıkıyor. Biz de bu fantastik yolculukta operatörlerin erişim ağlarındaki siloları ortadan kaldırmalarına yardımcı olan ve tüm erişim ağı için merkezi ve çevik bir yönetim sunan Netsia SEBA+ çözümümüzle onlara eşlik etmekten mutluluk duyuyoruz.” dedi.



SEBA+ çözümünün geniş bant erişim ağını farklı hizmet gereksinimlerine ve müşteri deneyimi ihtiyaçlarına göre uyarlamasını sağladığını ifade eden Kaytaz, “Çözüm ayrıca operatörlerin satıcıya bağımlılığı ortadan kaldırarak CAPEX ve OPEX maliyetlerini optimize etmelerini destekliyor, daha kontrol edilebilir ve esnek PON ağlarına izin veriyor ve böylece ağdaki yeni abonelerin ve hizmetlerin Sıfır Dokunuş ile Kurulumu gibi kritik özellikleri etkinleştiriyor. Netsia SEBA+ çözümünün genişletilebilir otomatik izleme ve bilgi alma yetenekleri, operatör ve müşteriler için en iyi hizmet kalitesini sağlıyor. Chunghwa Telecom ekibiyle iş birliğimiz son derece verimli geçti. Çözümümüzün kendi ağlarında canlı olarak dağıtıma hazır olduğundan emin olmak için ayrıntılı testler yaptılar. Tüm Chunghwa Telecom ekibine süreç boyunca gösterdikleri iş birliği için teşekkür ediyor ve başarılı iş birliğimizi sürdürmeyi dört gözle bekliyoruz” diye konuştu.

Chunghwa Telekom Laboratuvarları Başkanı Dr. Lin konuyla ilgili şunları söyledi: “Güçlü bir ekosistem oluşturmak için teknik kapasiteden yararlanırken geliştirme, üretim ve pazarlama potansiyelini etkin bir şekilde bir araya getirmek, Chunghwa Telecom için sadece bir imtihan değil aynı zamanda bir fırsattı. Chunghwa Telecom Laboratories, açık ağ standartlarını benimsiyor ve ağ altyapısının ve bulut mimarisinin avantajlarını keşfetmek için yazılım/donanım ortaklarıyla iş birliğini sürdürecek."