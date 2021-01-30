Türk Telekom’a Covid-19 Güvenli Hizmet Belgesi
Türk Telekom’un Covid-19 salgını sürecinde aldığı önlemler ve gerçekleştirdiği çalışmalar, Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından belgelendi. Bu kapsamda İstanbul ve Ankara’daki Türk Telekom yerleşkeleri TSE Covid-19 Güvenli Hizmet Belgesi almaya hak kazandı.
Türk Telekom’un pandemi süresince güvenli ve sağlıklı ortamlar oluşturmak için yaptığı çalışmalar, Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından TSE Covid-19 Güvenli Hizmet Belgesi ile tescillendi. Pandemi süreci boyunca, insan odaklı çalışmalarını sürdüren ve sağlık tedbirlerini en üst düzeyde tutan Türk Telekom, Covid-19 salgını için Türk Standardları Enstitüsü tarafından belirlenen kriterleri başarıyla yerine getirdi.
Bu kapsamda; TSE Covid-19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Belgelendirme Programı şartlarını tamamlayan Türk Telekom’un İstanbul’da Gayrettepe, Acıbadem, Ümraniye ve Ankara Aydınlıkevler’deki yerleşkeleri TSE Covid 19 Güvenli Hizmet Belgesi’nin sahibi oldu.
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