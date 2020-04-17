Türk Telekom upload hızlarını 2 katına çıkardı

Türk Telekom, sadece 2019’da 3,2 milyon yeni haneyi fiber erişimiyle kapsadı. Son 10 yılda 10 katına çıkardığı güçlü fiber altyapısıyla müşterilerinin internet deneyimine katkı sunan Türk Telekom son olarak, kullanıcılarının upload hızlarını hiçbir ek ücret ödemeden 2 katına çıkarmaya başladı.

Tivibu, Muud, Playstore, uzaktan eğitime katkı sunan eğitim platformları Vitamin, Raunt gibi dijital servisleriyle kullanıcılarına online deneyim sunan Türk Telekom, uzaktan eğitim ve çalışma sürecinde veri yükleme hızlarında kullanıcılarının deneyimlerine bir yenisini ekledi.

Bu kapsamda Türk Telekom müşterisi ve Türk Telekom altyapısını kullanan internet servis sağlayıcılardan hizmet alan fiber ve VDSL kullanıcılarının upload hızları 2 kat artırılıyor.

Kovid-19 salgını nedeniyle evden çalışan, uzaktan eğitimlerine devam eden kullanıcılar, 1 Haziran 2020 tarihine kadar 2 kat hızlı veri yükleme uygulamasından faydalanabilecekler.