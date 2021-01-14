Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, şirketin gençlere daha iyi bir kariyer deneyimi sunmak için hayata geçirdiği genç yetenek programı "Start"a seçilen genç yetenekler, Türk Telekom'un teknoloji, pazarlama ve müşteri hizmetleri, satış, finans, insan kaynakları, strateji planlama ve dijital birimlerinde işe başlama ve staj yapma fırsatı yakalayacak.

"Her şey bir Start'la başlar" sloganıyla hayata geçen ve "Start Stajım" ve "Start Yeni İşim" olmak üzere iki ayrı kategoride başlayan program başvuruları bir ay boyunca devam edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Telekom İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Emre Vural, şunları kaydetti:

"Gençlere iletişim teknolojilerinin geleceğini deneyimleme fırsatı sunduğumuz 'Start' programımızda bu yıl yeniliğe gidiyoruz. Gelişim fırsatlarını henüz başvuru sürecinden itibaren başlatıyoruz. Yedi aşamalı başvuru sürecimizde adaylarımızı tercih ettikleri alanda özel olarak değerlendirecek, proje kampımızda hem telekomünikasyon sektörünü hem Türk Telekom'u hem de bu alanlarda yapılan çalışmaları tanıtmaya yönelik içerik sunacağız.

Böylelikle son aşamaya gelen adaylarımız 'Start' seçilmeseler bile sektörle ilgili ciddi kazanımlarla programı tamamlayacaklar. Ayrıca, 'Start Proje Kampı' aşamasına kadar gelip, katılım gösteren tüm adaylarımız 'Kamp Başarı Sertifikası' almaya hak kazanacaklar."

12 Şubat'a dek başvuru yapılabilecek

Verilen bilgiye göre, üniversitelerin 3'üncü ve 4'üncü sınıf öğrencileri "Start Stajım" modülüne, yeni mezunlar, yüksek lisans öğrencileri ile iş hayatında en fazla bir yıl deneyimi olan gençler ise "Start Yeni İşim" modülüne başvurabilecek.

"Start Stajım"a kabul edilen gençler altı hafta boyunca alanında uzman profesyoneller tarafından sunulan kapsamlı eğitim ve staj programı ile telekomünikasyon sektörünü yakından tanıma fırsatı elde edecekler.

Belirli kriterleri geçen gençler, stajlarına uzun dönem devam etme şansına sahip olacaklar.

"Start Yeni İşim" modülünde başvuru adımlarını başarıyla geçen adaylar ise Türk Telekom'un teknoloji, pazarlama, müşteri hizmetleri, satış, finans, insan kaynakları, strateji planlama ve dijital birimlerinde işe başlayacaklar.

Bugün başlayan başvurular 12 Şubat 2021 tarihine kadar sürecek.