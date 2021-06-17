Türk Telekom, servislerini ‘Dijital Paket’te bir araya getirdi

Türk Telekom, katma değerli servislerini yedi yeni ‘Dijital Paket’te bir araya getirdi. Türk Telekom’un evde internet müşterileri eğlence, oyun, eğitim, güvenlik, kişisel gelişim ve girişimci paketlerinden kendilerine uygun içerikleri seçerek cazip fiyatlarla yararlanabiliyor:

Türk Telekom’un ayda 9,90 TL’lik ‘Dijital Eğlence Paketi’, hayatın ritmini yakalarken internetin nimetlerinden sonuna kadar faydalanmak isteyenler için birebir. Bu paketi seçenler, Muud Premium ve e-dergi servisleri ile hit şarkıları ve trend içerikleri kaçırmıyor. Dijital Depo ile anılarını depoluyor ve cihazlarında yeni anılara yer açıyor.

“Favori oyunlarla, bol bol mücadele” diyen oyun tutkunları için ise Türk Telekom 17,90 TL’ye Playstore Loot Paketi’ni sunuyor. İnternetsiz ve oyunsuz kalamayan oyunseverler Türk Telekom’un oyun platformu Playstore’da kullanabilecekleri tek seferlik 100 TL’lik cüzdan kodu ve ücretsiz oyun hakkı kazanıyor.

Çocuğunu zararlı içeriklerden uzak tutmak ve doğru içeriklerle gelişimini desteklemek isteyen ebeveynler ayda 17,90 TL’ye Çocuk Güvenliği ve Eğitimi Paketi’ne dâhil olabiliyor. Türk Telekom’un bu paketi ile birlikte çocuklar, zengin içerikli oyunlaştırılmış zekâ egzersizlerinin yer aldığı Mental Up ve İngilizce’nin severek ve kolay öğrenilmesi sağlayan Hedefim İngilizce ile gelişiyor. Ebeveynler McAfee Safe Family ve McAfee Total Protection 3 Cihaz Lisans Hakkı ile çocuklarının ve cihazlarının online dünyada güvende olduğundan emin oluyor.

Birden fazla cihazla evde veya dışarda internet kullananlara uygun ‘Güvenlik’ ve ‘Güvenlik Premium’ Paketleri, cihazlarını zararlı içeriklerden korumak ve cihazlarında yer açmak isteyenlere hitap ediyor. McAfee Total Protection 3 Cihaz Lisans Hakkı ve Dijital Depo 50 GB içeren Güvenlik Paketi 4,90 TL’ye; McAfee Total Protection 5 Cihaz Lisans Hakkı ve Dijital Depo 500 GB içeren Güvenlik Premium Paketi ise 9,90 TL’ye kullanıcılarla buluşuyor.

Ev konforunda kendilerini geliştirmek isteyen Türk Telekomlular, ayda 9.90 TL’ye Kişisel Gelişim Paketi’nden faydalanabiliyor. Türk Telekom Akademi Kariyer Plus’ın geliştirdiği bilişim teknolojileri, web tasarımı, video montaj ve fotoğrafçılık gibi pek çok alanda 10 binden fazla eğitim videosu, istenilen konuda sıfırdan öğrenme imkânı veriyor. Kişisel Gelişim Paketi’ndeki Türk Telekom Akademi Yabancı Dil paketleri ise 7 farklı dilde eğitim içerikleri sunuyor.

Türk Telekom’un Dijital Girişimci Paketi, işini ve yeteneğini dijital platformlara taşımak ve yeteneklerini kazanca dönüştürmek isteyenlere yönelik... Ayda 17,90 TL’lik bu paket ile müşteriler Wix web sitesi platformu üzerinden kendi web sitelerini kolaylıkla oluşturabiliyor. Diğer yandan cihazlarını korumak ve dosyalarını depolamak isteyenler de McAfee Total Protection 3 Cihaz Lisans Hakkı ve Dijital Depo 500GB servislerinden yararlanabiliyorlar.