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Teknoloji
Haber Giriş: 18.05.2021 - 10:49 | Son Güncelleme:

Türk Telekom, KOBİ'lere dijital dönüşüm süreçlerinde destek oluyor

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Pandemi döneminde dijital dönüşüm oldukça hızlı bir şekilde gerçekleşti. Peki işletmeler dijitalleşme sürecinde ne gibi değişimler geçirdi? KOBİ'ler bu sürece hızlıca adapte olabildi mi? KOBİ'ler bu dönemde nelere ihtiyaç duydu, ne gibi sıkıntılar yaşadı? Türk Telekom olarak KOBİ'lere bu süreçte nasıl destek oldu? Türk Telekom Kurumsal Satış Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Eser, Hürriyet Teknoloji Editörü Selim Öztürk'ün sorularını yanıtladı.

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