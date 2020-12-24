MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriTürk Telekom eSIM teknolojisini abonelerine sundu
GeriTeknoloji Türk Telekom eSIM teknolojisini abonelerine sundu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Teknoloji
Haber Giriş: 24.12.2020 - 15:12 | Son Güncelleme:

Türk Telekom eSIM teknolojisini abonelerine sundu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Türk Telekom eSIM teknolojisini abonelerine sundu
Abone Olgoogle-news

Türkiye’nin teknoloji üreten ve ihraç eden bir ülke olması için çalışmalarını sürdüren Türk Telekom, yerli dijital sim kart eSIM'i müşterilerinin kullanımına sundu. Böylece Türkiye, eSIM teknolojisini yüzde yüz yerli teknoloji ile üreten dört ülkeden biri oldu.

Türk Telekom, yüzde yüz yerli eSIM teknolojisini bireysel ve kurumsal tüm müşterilerinin kullanımına sundu. eSIM; akıllı telefonlardan giyilebilir teknolojilere, otomotiv endüstrisinden internete bağlı daha birçok ürüne kadar geniş bir alanda kolayca kullanılabilecek. eSIM destekli cihaz sahibi Türk Telekom kullanıcıları, numaralarını değiştirmeden ve ek ücret ödemeden eSIM teknolojisinden yararlanabilecek ve yeni aboneliklerde eSIM’i tercih edebilecekler. 

“Türkiye, yerli eSIM’de dünyada 4 ülkeden biri”

eSIM üzerine açıklamalar yapan Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, “Yüzde yüz yerli teknoloji ile eSIM üreten dört ülkeden biri olduk. Biz de Türk Telekom olarak kendi altyapımızı bu yeni teknolojiye hazır hâle getirdik ve ülkemizde kurulan sunucular ile entegrasyon süreçlerimizi tamamladık. Çevre dostu ve güvenli teknoloji eSIM ile bireysel ve kurumsal müşteri deneyimini zenginleştirmeye devam edeceğiz. Kurumsal müşterilerimiz için de özellikle otomotiv alanında sunduğumuz eCall hizmeti ve bağlantılı araçlara yönelik çalışmalarımız; yerli eSIM ile hızlanarak devam edecek” dedi.

32
Türkiyede SIM kartlar yolun sonuna geldi
Türkiye'de SIM kartlar yolun sonuna geldi!

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun SIM teknolojilerini destekleyen sistemlerin kurulumu ve cihazlarda kullanımı kapsamındaki kurul kararlarına uygun olarak, tamamen yerli ve milli olarak üretilen eSIM teknolojisi, kullanıcılara dijital bir deneyim sunuyor. Dijital yapısı nedeniyle kaybolma ya da çalınma riskleri taşımayan ve fiziksel bir SIM karta ihtiyaç olmadığı için birden fazla aboneliğe sahip olan kullanıcıların kart değişimi gereksinimini ortadan kaldıran eSIM, aynı zamanda çevre dostu olma özelliği de taşıyor.

Türk Telekom’un hem bireysel hem kurumsal müşterileri, mevcut SIM kartlarını bu teknolojiyi destekleyen cihazları için ek ücret ödemeden eSIM ile değiştirebilecekler. Ayrıca kullanıcılar yeni aboneliklerde de eSIM’i tercih edebilecekler.

Huawei Mate 40 Pro incelemesiHuawei’nin uzun bir süredir beklenen yeni amiral telefonu Mate 40 Pro Türkiye’de satışa sunuldu. Bu cihaz, Huawei’nin gelmiş geçmiş en iyi akıllı telefonu. İşte Huawei’nin amiral telefonunun öne çıkan tüm özellikleri…
daha fazla video için
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle