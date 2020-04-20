MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriTürk Telekom da SIM kartları eve teslim etmeye başladı
GeriTeknoloji Türk Telekom da SIM kartları eve teslim etmeye başladı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
Haber Giriş: 20.04.2020 - 12:00,Son Güncelleme:

Türk Telekom da SIM kartları eve teslim etmeye başladı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Türk Telekom da SIM kartları eve teslim etmeye başladı
Abone Olgoogle-news

Türk Telekom, Covid19’a karşı önlemler kapsamında sosyal mesafe kurallarına uyulabilmesi için yeni abonelerinin SIM kartlarını evlerine ulaştırıyor.

Türk Telekom, evde kalma çağrısı yapılan bu günlerde yeni bir uygulamayı devreye aldı. Yeni hat başvurusu yapmak ya da GSM hattını Türk Telekom’a taşımak isteyen müşteriler, başvuru işlemlerini evlerinden çıkmadan turktelekom.com.tr veya Türk Telekom Online İşlemler uygulaması üzerinden gerçekleştirebiliyor. Türk Telekom yeni SIM kartları en kısa sürede ve ek ücret talep etmeksizin müşterilerinin evlerine teslim ediyor. 

Daha önce Vodafone de benzer bir hizmeti abonelerine sunmaya başladığını duyurmuştu.

Ücretsiz SIM kart teslimatı başlıyor
Ücretsiz SIM kart teslimatı başlıyor
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle