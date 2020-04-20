Türk Telekom da SIM kartları eve teslim etmeye başladı

Türk Telekom, evde kalma çağrısı yapılan bu günlerde yeni bir uygulamayı devreye aldı. Yeni hat başvurusu yapmak ya da GSM hattını Türk Telekom’a taşımak isteyen müşteriler, başvuru işlemlerini evlerinden çıkmadan turktelekom.com.tr veya Türk Telekom Online İşlemler uygulaması üzerinden gerçekleştirebiliyor. Türk Telekom yeni SIM kartları en kısa sürede ve ek ücret talep etmeksizin müşterilerinin evlerine teslim ediyor.



Daha önce Vodafone de benzer bir hizmeti abonelerine sunmaya başladığını duyurmuştu.