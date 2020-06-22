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Teknoloji
Haber Giriş: 22.06.2020 - 07:43,Son Güncelleme:

Türk Telekom açıkladı: Son bir yılda en çok kimleri dinledik?

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Türk Telekom açıkladı: Son bir yılda en çok kimleri dinledik?
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Türk Telekom, müzik servisi Muud bünyesinde 21 Haziran Dünya Müzik Günü vesilesiyle "En çok dinlenenler listesi" yayınladı.

Türk Telekom’un dijital müzik platformu Muud, 21 Haziran Dünya Müzik Günü için "En çok dinlenen parçalar ve albümler listesini" açıkladı.

Son bir yılda en çok dinlenen albümlerin başında Merve Özbey’in ikinci stüdyo albümü Devran geldi. Devran’ı, Ersay Üner’in Nokta albümü ile çeşitli sanatçıların seslendirdiği Aşkın’ın Şarkıları ve Demet Akalın’ın Ateş albümleri izledi

Muud’da en çok dinlenen yerli single çalışmalarının zirvesinde Irmak Arıcı ile Mustafa Ceceli düeti olan Mühür var.

Mühür’ü, Emir Can İğrek’in Nalan ve Berkay’ın İki Hece adlı single çalışmaları takip ediyor. En çok dinlenen yabancı albüm, ABD’li rap sanatçısı Lil Nas X’in sekiz şarkısının yer aldığı 7 EP isimli albümü olurken, ardından Camila Cabello - Camila ile ödül rekortmeni genç müzisyen Billie Eilish’in “When We All Fall Asleep, Where Do We Go?” isimli albümü geliyor.

En çok dinlenen yabancı single’lar ise Y2K & bbno$ - Lalala, Billie Eilish - Everything I Wanted, Regard - Ride It.

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