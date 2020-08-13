Türk Telekom, 2020 yılı finansal sonuçlarını duyurdu

Türk Telekom, 2020 yılı finansal sonuçlarını İstanbul’da düzenlenen bir basın toplantısıyla duyurdu. Önal, toplantıda yaptığı konuşmada, tüm dünyanın kriz yönetimine geçtiği bir dönemi altyapı, yönetim, karar alma mekanizmaları, 34 bin çalışan ile atlattıklarını belirtti.

Türk Telekom'un faiz, amortisman ve vergi öncesi karının (FAVÖK), son 12 yılın en yüksek ilk 6 aylık değeri olan 6,2 milyar TL’ye ulaştığını ve ilk yarı yılda FAVÖK marjının ise 46,8 olduğunu aktaran Önal, "2020’nin ilk altı ayında 13,3 milyar TL gelir elde ederek, ilk altı aylık dönemler içerisindeki en yüksek büyüme performansına ulaştık .Güçlü operasyonel performans ve yabancı para riskinin azaltılması ile düşen finansal giderler, Türk Telekom’a, 1,6 milyar TL net kar olarak yansıdı.

Bu yılın ilk yarısında net karımız halka arzdan bu yana görülen en yüksek seviyede gerçekleşirken, yatırım harcamaları da 2020’nin ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 36 artarak 2,1 milyar TL’ye çıktı." dedi.

Yılın ilk yarısında 878 bin net abone kazanarak toplam 48,7 milyon aboneye ulaştıklarını bildiren Önal, şunları söyledi:

"Sabit geniş bant internet aboneleri, yılın ilk yarısında 857 bin net abone kazanımı ile halka arzdan bu yana en yüksek ilk yarı abone artışını kaydederek toplam 12,2 milyona yükseldi. Sabit geniş bant Müşteri Başına Ortalama Gelir (ARPU) ikinci çeyrekte, 2011 yılından bu yana en yüksek yıllık büyümeyle yüzde 14,4 arttı. Fiber abone sayısı yılın ilk 6 ayında, yıllık yüzde 26 artış ile 4,8 milyona ulaştı. Mobil abone sayısı ise 22,8 milyon olurken sabit seste, yeni 333 bin net abone ile 2008 yılındaki halka arzdan bu yana en yüksek altı aylık net abone kazanımı kaydedildi."