Türk Telekom 2019 yılı Faaliyet Raporu’na uluslararası 18 ödül

Türk Telekom açıklamasına göre, şirket, 2019 Yılı Faaliyet Raporu ile Amerikan İletişim Profesyonelleri Ligi tarafından her yıl uluslararası platformda düzenlenen LACP Vizyon Ödülleri’nde büyük başarı elde etti.

Yarıştığı dört farklı kategoride toplam 16 ödüle layık görülen Türk Telekom’un 2019 Faaliyet Raporu, üç dalda 100 üzerinden 99, bir dalda ise 98 puan ile değerlendirildi. Jüri tarafından 2019 yılında küresel ölçekte yayınlanan faaliyet raporları arasında 10’uncu sırada değerlendirilen Türk Telekom 2019 Faaliyet Raporu, küresel ölçekte ilk 10’da yer alma başarısı gösteren tek Türk şirketi rapor oldu.

Türk Telekom Faaliyet Raporuyla ayrıca, “Avrupa, Afrika ve Orta Doğu İlk 50 Raporu” (EMEA) sıralamasında da 4’üncüsırayı elde etti. Türk Telekom’un Raporu küresel telekomünikasyon sektöründe, altın ödül alan 4 telekomünikasyon şirketinden biri olma başarısı gösterdi.

Genel klasmanda 3 platin ve 1 altın ödül kazanan Rapor, LACP jürisi tarafından telekomünikasyon ana sektöründe ve aynı zamanda şirket grupları, holding şirketleri kategorisinde, faaliyet ve entegre rapor özellikleri ile değerlendirildi.

Rapor, “İlk izlenim, Rapor Kapağı, Hissedarlara Mektup, Rapor Açıklaması, Rapor Finansalları, Yaratıcılık, Mesaj Netliği, Bilgi Erişilebilirliği” gibi farklı kategorilerde jüri üyelerinin büyük beğenisini kazandı. Uluslararası Vizyon Ödülleri, iletişim alanında mükemmellik standartlarını belirleyen Amerikan İletişim Profesyonelleri Ligi tarafından 2001 yılından bu yana aralıksız düzenleniyor.

Türk Telekom 2019 Faaliyet Raporu LACP Vision Awards’ın ardından, iş ve finans dünyası tarafından faaliyet raporlarının ‘Oscar’ı olarak kabul edilen ARC (Annual Report Competition) Ödülleri’nden de 2 ayrı ödülle döndü.

"Faaliyet raporlarımız, paydaşlarımız tarafından uzun yıllardır büyük bir beğeniyle takip ediliyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Telekom Finans Genel Müdür Yardımcısı Kaan Aktan, bir kurumun faaliyet raporunun paydaşlarıyla iletişim düzeyini yansıtan en önemli unsurlardan birisi olduğunu belirterek Türk Telekom 2019 Faaliyet Raporu’nun her iki yarışmada da büyük başarı elde etmesinden memnuniyet duyduğunu belirtti.

Aktan, Türkiye’nin lider bilgi ve iletişim teknolojileri şirketi Türk Telekom olarak yatırımcı ve paydaşlarla iletişime her zaman azami özen gösterdiklerini ifade ederek, “Paydaşlarımızın sıklıkla baktıkları bir mecra olan faaliyet raporlarımızı modern bir çizgide tasarlıyor, içeriğin anlaşılır, mesajların yalın ve net olmasına önem veriyoruz. Bu yaklaşımımız sayesinde faaliyet raporlarımız, paydaşlarımız tarafından uzun yıllardır büyük bir beğeniyle takip ediliyor.” değerlendirmesinde bulundu.