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Türk şirket ‘Yılın Start-Up’ı seçildi

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#Start-Up#Easycep#2024 Global Sürdürülebilirlik & ESG Ödülleri
Türk şirket ‘Yılın Start-Up’ı seçildi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 30, 2024 11:40

Sürdürülebilirlik platformlarından Sustainability Live tarafından Londra’da düzenlenen 2024 Global Sürdürülebilirlik & ESG Ödülleri’nde, EasyCep’in ‘Yılın Start-Up’ı’ seçildiği duyuruldu.

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Dünyanın dört bir yanından 400’den fazla şirketin 14 farklı kategoride yarıştığı Global Sürdürülebilirlik ve ESG Ödülleri’nde, EasyCep’in bu ödülü almaya hak kazanan tek Türk şirketi olduğu belirtildi.

Ödül hakkında konuşan şirketin CMO’su Samet Ensar Sarı, “Her yenilediğimiz cihaz, çevreye ve ekonomiye yapılan bir yatırımdır. Teknolojiye erişimle gezegenimizi koruma arasında bir denge kurarken, sürdürülebilir bir geleceğin inşasına çalışıyoruz. Amacımız sadece elektronik cihazların ömrünü uzatmak değil; döngüsel ekonomiyle, sürdürülebilirlik anlayışını geleceğin standardı haline getirmek” ifadelerini kullandı.

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#Start-Up#Easycep#2024 Global Sürdürülebilirlik & ESG Ödülleri

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