Türk şirket ‘Yılın Start-Up’ı seçildi

Haberin Devamı

Dünyanın dört bir yanından 400’den fazla şirketin 14 farklı kategoride yarıştığı Global Sürdürülebilirlik ve ESG Ödülleri’nde, EasyCep’in bu ödülü almaya hak kazanan tek Türk şirketi olduğu belirtildi.

Ödül hakkında konuşan şirketin CMO’su Samet Ensar Sarı, “Her yenilediğimiz cihaz, çevreye ve ekonomiye yapılan bir yatırımdır. Teknolojiye erişimle gezegenimizi koruma arasında bir denge kurarken, sürdürülebilir bir geleceğin inşasına çalışıyoruz. Amacımız sadece elektronik cihazların ömrünü uzatmak değil; döngüsel ekonomiyle, sürdürülebilirlik anlayışını geleceğin standardı haline getirmek” ifadelerini kullandı.